به گزارش خبرنگار مهر، جلد دوم مجموعه نمایشنامه‌های ایوب آقاخانی با عنوان "عصر دیروز" توسط نشر موغام به چاپ رسید. جلد نخست این مجموعه که حدود 7 ماه پیش منتشر و پخش شده بود با عنوان "عصر امروز" شامل پنج نمایشنامه اجتماعی و معاصر آقاخانی است و این جلد با نام "عصر دیروز" حاوی چهار نمایشنامه قدیمی با زبان شاعرانه و آرکائیک است که هر دو جلد به منظور دسترسی آسان‌تر برای پژوهش، اجرا یا کاربری‌هایی از این دست بالاخص برای دانشجویان و علاقه‌مندان تئاتر به چاپ رسیده است.



جلد اول این مجموعه با نام "عصر امروز" شامل نمایشنامه‌های "زمین مقدس"، "روزهای زرد"، "کاپوچینوی ایرلندی"، "مومیا" و "محاق" است. نمایشنامه‌های "گیلگمش"، "رودکی، جادوگر واژگان سبز"، "ماه و مه" و "آواز از دورترین کرانه مه‌آلود زمین" در قالب جلد دوم مجموعه با نام "عصر دیروز" ارائه شده‌اند.



ایوب آقاخانی در اسفندماه سال گذشته نمایش "رویاهای رام نشده" را در تماشاخانه سنگلج در قالب اجرای عمومی به صحنه برد.