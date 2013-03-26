۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۵۸

با حضور مسئولان استان تهران؛

پتانسیلهای گردشگری و رفاهی و تاریخی شهرستان قدس بررسی شد

قدس – خبرگزاری مهر: طی بازدید سرزده محمدعلی عرفان منش مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، پتانسیلهای گردشگری، رفاهی، تاریخی، صنعتی و اقتصادی شهرستان قدس بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران از پایگاه های ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان قدس بازدید کردند و در جریان امور قرار گرفتند.

همچنین طی این بازدید، فعالیت مراکز درمانی و بهداشتی حوزه های گردشگری شهرستان به خصوص امور مربوط به اورژانس و هلال احمر به صورت ویژه بررسی شد.

وجود پتانسیل غنی در حوزه های صنعتی و معدنی شهرستان قدس

در این بازدید فرماندار قدس با تبریک فرا رسیدن سال نو و با اشاره به پتانسیلهای موجود در این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر حدود هزار واحد صنعتی و بیش از 50 واحد معدنی در شهرستان قدس مشغول به فعالیت هستند.

حسن موسوی با اشاره به وجود پتانسیل غنی قدس در حوزه های صنعتی و معدنی افزود: با توجه به نزدیکی این شهرستان به پایتخت، باید از این ظرفیتها به نحو مطلوبی استفاده شود.

لزوم رفع مشکلات در حوزه های مشاغل خانگی و صنایع دستی

وی ادامه داد: وجود این پتانسیلها می تواند در راستای تحقق بنیادین سیاست گذاری های لازم دولت مبنی بر اشتغال زایی و سرمایه گذاری سرمایه دارانی که تمایل به سرمایه گذاری در این خطه را دارند، داشته باشند.

این مسئول در ادامه بر رفع مشاغل خانگی و صنایع دستی و محوریت موضوع اشتغال در شهرستان قدس تاکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان استانی بر این مهم شد.

استقرار هفت پایگاه ستاد تسهیلات نوروزی در قدس

موسوی اظهار داشت: هم اکنون یک پایگاه مرکزی ستاد تسهیلات نوروزی روبروی دانشگاه آزاد اسلامی قدس فعال است که به مسافران نوروزی خدمات مطلوبی را ارائه می دهد.

فرماندار شهرستان قدس اعلام کرد: همچنین یک پایگاه میراث فرهنگی، یک پایگاه هلال احمر، سه کانکس مستقر نیروی انتظامی و دو ایستگاه اورژانس سیار به صورت متمرکز نیز در سطح شهرستان قدس فعال است.

ظرفیت اسکان 700 مسافر نوروزی در قدس وجود دارد

وی اظهار داشت: در مجموع هفت پایگاه ستاد تسهیلات نوروزی در شهرستان قدس فعال است.

این مسئول افزود: به همت آموزش و پرورش، دو مرکز اسکان مسافران در مدارس ابوتراب واقع در شهرک ابریشم و مدرسه شاهد مستقر در شهرک کاووسیه برای اسکان حدود 700 نفر از مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

