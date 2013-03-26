۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۲۳

در گفتگو با مهر مطرح شد:

استقرار 15 پایگاه اطلاع رسانی هلال احمر در ورودی شهرهای لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان لرستان گفت: 15 پایگاه اطلاع رسانی هلال احمر در ورودی شهرهای لرستان مستقر است.

حسن رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر چهار هزار و 200 امدادگر لرستانی در محورهای مواصلاتی و مناطق حادثه خیز این استان برای خدمات رسانی به مهمانان نوروزی مستقر هستند.

وی همچنین از استقرار بالگرد امداد و نجات در استان لرستان خبر داد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان لرستان با اشاره به راه اندازی 24 پایگاه ثابت و سیار امداد و نجات در سطح محورهای مواصلاتی این استان عنوان کرد: این پایگاههای امداد و نجات از 24 اسفندماه سال گذشته در سطح محورهای استان مستقر شده اند.

مرادی همچنین از استقرار پایگاه های اطلاع رسانی هلال احمر در ورودی شهرهای استان لرستان خبر داد و افزود: در این راستا بیش از 15 پایگاه اطلاع رسانی در ورودی شهرهای لرستان مستقر شده است.

وی با اشاره به فعالیت 367 نفر از اعضای هلال احمر استان لرستان به عنوان راهنمای مسافران نوروزی تصریح کرد: همچنین در پایگاه های هلال احمر و ایستگاه های سلامت لرستان کارهای فرهنگی، پاسخگویی به سوالات شرعی، تست و کنترل قند خون و ... نیز انجام می شود.

