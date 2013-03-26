افزایش چهار برابری اسکان مسافران در خرم آباد/ کمپ ها تا پایان تعطیلات دایر است

هرمز نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روز پنجم فرودین ماه بیش از 13 هزار و 450 مسافر نوروزی وارد پارکهای شهر خرم آباد شده اند.

وی همچنین با اشاره به آمار اسکان مسافران نوروزی در روز پنجم تعطیلات افزود: در این روز بیش از 9 هزار و 825 نفر در کمپهای اسکان شهرداری خرم آباد مستقر در پارکها و ساختمانهای اداری ترمینالهای شرق و شمال خرم آباد اسکان داده شده اند.

شهردار خرم آباد با تاکید بر اینکه تعداد مسافران نوروزی این شهر نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است ادامه داد: میزان مسافران نوروزی اسکان داده شده در شهر خرم آباد طی تعطیلات امسال بیش از چهار برابر آماری است که پیش بینی شده بود.

نصیری با بیان اینکه برخی مسافران نوروزی با توجه به امکانات فراهم شده بین چهار روز تا یک هفته در خرم آباد ماندگار شدند عنوان کرد: برای رفع کمبودها در این زمنیه ساختمانهای اداری شهرداری خرم آباد و همچنین ترمینالها را برای اسکان این مسافران نوروزی تجهیز کرده ایم.

وی با بیان اینکه کمپ های اسکان موقت مسافران نوروزی تا پایان تعطیلات دایر هستند، عنوان کرد: با تمهیدات پیش بینی شده خوشبختانه توانستیم رضایت مسافران نوروزی شهر خرم آباد را جلب کنیم.