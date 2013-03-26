۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۶:۲۶

سفر هنرمندان به شلمچه/ سلام نوروزی به شهدای جنگ

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور از حضور ده‌ها هنرمند بسیجی در جشنواره‌ "ره آورد سرزمین نور" در منطقه شلمچه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قنادیان گفت: امسال سازمان بسیج هنرمندان با راه‌اندازی کاروان هنرمندان ارزشمدار، بیش از 300 نفر از هنرمندان رشته‌های مختلف را به زیارت مناطق عملیاتی آورده است و به مدت 4 روز پذیرای این عزیزان در سرزمین نور است.

وی در عین حال گفت: البته یک گروه دیگر نیز که متشکل از 20 هنرمند شاخص و چهره‌های ملی است به صورت جداگانه برای شرکت در اردوی راهیان نور به جنوب غربی ایران اسلامی آورده شده‌اند و همزمان این دو گروه با حضور در جشنواره "ره آورد سرزمین نور" در شلمچه یاد و خاطره‌ حماسه سازی‌های شهدا و رزمندگان را گرامی می‌دارند.

به گفته قنادیان، افراد شرکت‌کننده در این اردوها در کنار استفاده از فضای معنوی جبهه‌ها و توجیه عملیات دفاع مقدس توسط فرماندهان عالی رتبه جنگ ماموریت‌هایی مانند عکاسی و تولید برخی آثار هنری را در این اردوها به اجرا در می‌آورند و از این حیث اجرای این اردو، تشکیل یک کارگروه محتوایی است.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان با اشاره به نامگذاری سال 1392 به عنوان سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: در اردوی راهیان نور به دنبال این بوده‌ایم که با ایجاد پلی بین حماسه دیروز و وظایف امروزی‌مان هنرمندان را به سمت احیای روح حماسی مورد انتظار و مطالبه‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی سوق دهیم.

وی با بیان این که روح حماسه با ایجاد شادابی، نشاط و شور خدمتگذاری تجلی می‌یابد تاکید کرد: در حوزه سیاست ، به ویژه با توجه به انتخابات ریاست جمهوری و در حوزه‌ی اقتصاد ،که تمام فشارها متوجه ایجاد یاس و نا امیدی است به روح حماسی نیاز داریم وهنرمندان درقالب کلمات و قاب‌های هنری باید بتوانند بهترین تاثیر را در ایجاد یک حماسه جدید و ماندگار در تاریخ کشور داشته باشند و بتوانند حضور مردم در عرصه سیاسی و استمرار روحیه تولید ملی و بهینه سازی مصرف را تسهیل و زمینه سازی نمایند.

قنادیان با اشاره مجدد به حضور هنرمندان در مناطق عملیاتی جنوب ادامه داد: تجدید عهد ما با دفاع مقدس برای همین بازگشت به روحیه حماسی است و باید از لحظه لحظه‌ خودمان درس بگیریم.

