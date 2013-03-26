سفر هنرمندان به شلمچه/ سلام نوروزی به شهدای جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قنادیان گفت: امسال سازمان بسیج هنرمندان با راه‌اندازی کاروان هنرمندان ارزشمدار، بیش از 300 نفر از هنرمندان رشته‌های مختلف را به زیارت مناطق عملیاتی آورده است و به مدت 4 روز پذیرای این عزیزان در سرزمین نور است.

وی در عین حال گفت: البته یک گروه دیگر نیز که متشکل از 20 هنرمند شاخص و چهره‌های ملی است به صورت جداگانه برای شرکت در اردوی راهیان نور به جنوب غربی ایران اسلامی آورده شده‌اند و همزمان این دو گروه با حضور در جشنواره "ره آورد سرزمین نور" در شلمچه یاد و خاطره‌ حماسه سازی‌های شهدا و رزمندگان را گرامی می‌دارند.

به گفته قنادیان، افراد شرکت‌کننده در این اردوها در کنار استفاده از فضای معنوی جبهه‌ها و توجیه عملیات دفاع مقدس توسط فرماندهان عالی رتبه جنگ ماموریت‌هایی مانند عکاسی و تولید برخی آثار هنری را در این اردوها به اجرا در می‌آورند و از این حیث اجرای این اردو، تشکیل یک کارگروه محتوایی است.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان با اشاره به نامگذاری سال 1392 به عنوان سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: در اردوی راهیان نور به دنبال این بوده‌ایم که با ایجاد پلی بین حماسه دیروز و وظایف امروزی‌مان هنرمندان را به سمت احیای روح حماسی مورد انتظار و مطالبه‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی سوق دهیم.

وی با بیان این که روح حماسه با ایجاد شادابی، نشاط و شور خدمتگذاری تجلی می‌یابد تاکید کرد: در حوزه سیاست ، به ویژه با توجه به انتخابات ریاست جمهوری و در حوزه‌ی اقتصاد ،که تمام فشارها متوجه ایجاد یاس و نا امیدی است به روح حماسی نیاز داریم وهنرمندان درقالب کلمات و قاب‌های هنری باید بتوانند بهترین تاثیر را در ایجاد یک حماسه جدید و ماندگار در تاریخ کشور داشته باشند و بتوانند حضور مردم در عرصه سیاسی و استمرار روحیه تولید ملی و بهینه سازی مصرف را تسهیل و زمینه سازی نمایند.

قنادیان با اشاره مجدد به حضور هنرمندان در مناطق عملیاتی جنوب ادامه داد: تجدید عهد ما با دفاع مقدس برای همین بازگشت به روحیه حماسی است و باید از لحظه لحظه‌ خودمان درس بگیریم.