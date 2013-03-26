مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) در بقاع متبرکه استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم در شهرستان دماوند در امامزاده هاشم (ع) و شمس الدین (ع) با سخنرانی حجج الاسلام حسینی ورضایی و مداحی طاهری و فرج الهی برگزار شد.

همچنین مراسم ویژه خواهران در امامزادگان هفت تن (ع) وهشت تن(ع) با سخنرانی حجت الاسلام رضوی و مداحی خانمها علیزاده و قدوسی برگزار شد.

بنا براین گزارش در امامزاده عبدالله(ع) آئینه ورزان و عیسی (ع) زیارت با سخنرانی حجج السلام سلطانی و احمدی ومداحان بومی به مدت سه شب بعد از نماز مغرب وعشاء برگزار شد.

همچنین این مراسم در شهرستان رباط کریم در امامزاده عمادالدین (ع) با سخنرانی حجج الاسلام و رمزیار، موسوی ومداحی میرزایی برگزار شد.

در امامزادگان عبدالله(ع)، بی بی شهربانو، ابوالحسن(ع)، بی بی زبیده(ع)، بی بی رقیه(ع)، هادی(ع) و بقعه شیخ صدوق به مدت پنج شب با سخنرانی ائمه جماعات و با حضور مداحان بومی برگزار شد.

در ملارد مراسم سوگواری حضرت زهرا (س) در امامزاده بی بی سکینه به مدت سه شب با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مشهدی بعد از نماز مغرب وعشاء برگزار شد.

* مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س) در آستان مقدس امامزاده عقیل (ع) اسلامشهر برگزار شد

مراسم عزاداری حضرت فاطمه(س) در آستان مقدس امامزاده عقیل (ع) اسلامشهر با حضور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت با سخنرانی حجج الاسلام والمسلمین قلی پور، سراغی و با مداحی قاسمی بعد از نماز مغرب وعشاء برگزار شد.

همچنین در آستان مقدس عیسی (ع) این مراسم با سخنرانی حجج الاسلام احدی و محمدی برگزار شد.