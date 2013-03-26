۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۱۶

واژگونی خودرو پیکان وانت در جاده مهرچین ملارد 9 مصدوم برجا گذاشت

ملارد - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر ملارد گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پیکان وانت در جاده مهرچین این شهرستان، 9 نفر مصدوم شدند.

مجتبی طاعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مقارن ساعت ۱۵:۰۵ امروز سه شنبه ششم فروردین ماه یک دستگاه خودرو پیکان وانت با ۱۰ نفر سرنشین در محور جاده مهرچین (صالح آباد) ملارد واژگون شد.

وی افزود: این حادثه به جمعیت هلال احمر شهرستان ملارد گزارش شد که در این زمینه بلافاصله دو تیم امداد و نجات مستقر در پایگاه به محل حادثه اعزام شدند.

این مسئول عنوان کرد: نیروها پس از حضور در محل حادثه و بعد از انجام اقدامات اولیه ۹ نفر مصدوم حادثه دیده را توسط شش دستگاه آمبولانسهای هلال احمر و اورژانس به مراکز درمانی انتقال دادند.

 

کد مطلب 2023030

