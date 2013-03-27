جشنواره نوروزی روستایی محمدآباد گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که از سوم فروردین ماه آغاز به کار کرده بود، عصر سه شنبه به کار خود پایان داد.

این جشنواره با اهداف ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین مردم روستا، ایجاد انگیزه در بین جوانان، ورزشکاران، هنرمندان و نمایش توانمندیهای روستا در زمینه های ادبی، هنری، صنایع دستی و تولیدات غذایی، فراهم شدن محیطی مناسب و پر طراوت جهت گردهمایی اهالی روستا در این ایام نوروزی و مهمانان نوروزی آنها، آشنایی جوانان و نوجوانان با فرهنگ اصیل روستا و سبک زندگی گذشتگان برگزار شد.

اجرای برنامه های جانبی، جشنواره ای و اوسانه گویی، ایجاد روحیه تعاون و همکاری جهت پیشبرد امورات روستا از دیگر اهداف این جشنواره بوده است.

این جشنواره با اجرای موسیقی محلی نی ودف توسط دو تن از هنرمندان روستا (محمد محمدی و علی خورشیدکلایی) آغاز شد و در ادامه از دهیار سالهای 38 تا 42 این روستا به نام احمد کردی که پایه گذار بسیاری از زیرساخت های روستا بود وهمچنین نشریه دست نویسی را به نام " ندای ده" طی سالهای دهیاری به نگارش درآورده بود تجلیل شد.

احمد کردی در این برنامه گفت: من با هدف عمران وآبادانی و با نیت خدمت به این روستا آمدم و توانستم با همیاری مردم روستا طی آن سالها پایه گذاراقداماتی چون احداث ساختمان جدید مدرسه روستا، لوله کشی بهداشتی آب، شن ریزی معابر و راه اندازی نشریه ندای ده را در آن سالها انجام دهیم.

اسلام شادیها را نهی نکرده است

بخشدار مرکزی گرگان در اختتامیه این جشنواره گفت: ارج نهادن به مناسبت های اسلامی و مذهبی از وظایف همه مسلمانان است و باید همیشه شان و منزلت این مناسبت ها حفظ شود، اما اسلام هیچگاه شادیهای صحیح و درست را نیز نهی نکرده است و از جمله جایی که می شود به خلق خدا خدمت کرد، این چنین جشنواره هایی است.

کابلی در این جشنواره گفت: در طی سال جشنواره های متعددی در استان و کشور برگزار می شود که برخی از این جشنواره ها مختص به استان گلستان است و برگزاری چنین جشنواره ای در روستایی چون محمدآباد، توجه به زنده نگه داشتن سنت های حسنه ای است که هر روستا دارد، زیرا هر روستا علاوه بر سنت ها و آداب و رسومی که خاص منطقه ای است، دارد، آداب و رسومی نیز مختص به خود دارد که برای انتقال این سنت ها به جوانان و نوجوانان برگزاری چنین جشنواره هایی ضرورت دارد.

وی اظهار داشت: این جشنواره ها موجب می شود تا الگوهایی از بزرگان روستا به جوانان و نوجوانان منتقل شود و توجه به نقاط مشترک بین بزرگان و جوانان روستا می تواند پیوند دهنده این دو نسل و تمرینی باشد برای نسل امروز روستا تا از این تجربیات استفاده کرده و بتوانند در آینده افراد مفیدی برای منطقه و روستا باشند.

وی افزود: محمدآباد از جمله روستاهای شاخص بخش مرکزی هم از لحاظ تعداد خانوار، جمعیت، رشد امکانات و زیرساخت ها است که این پتانسیل را دارد که به سمت شهر شدن برود.

محمدآباد از روستاهای شاخص در اقدامات عمرانی و فرهنگی است

کابلی ادامه داد: محمدآباد هم در بخش اقدامات فرهنگی، عمرانی و ورزشی جزو روستاهای شاخص شهر گرگان است که دهیار این روستا نیز به عنوان دهیار نمونه به استان معرفی شد.

در ادامه این برنامه از غرفه داران این نمایشگاه و دست اندرکاران برپایی نمایشگاه با اهداء لوح سپاس وهدایایی تقدیر شد.

چهارمین جشنواره نوروزی محمدآباد گرگان که از سوم فروردین آغاز شده بود شامل بخش های متنوعی چون غرفه های مردم شناسی، نشریه ناور، غرفه صنایع دستی وسبدبافی، غرفه توانمندیهای هنری، غرفه ورزشی ، گالی خانه، وغرفه دمنوش های گیاهی، غذاهای محلی و پخت نان سنتی (کمبه) بوده است.

در کنار این غرفه ها هرروز در ساعات برپایی نمایشگاه بازیهای سنتی روستا واوسانه گویی توسط چند تن از ریش سفیدان روستا انجام می شد.