مشایی ساز نیستم/ لاریجانی گفت کاندیدا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف سه شنبه شب در مسجد العلی مشهد در جمع تعدادی از فعالان سیاسی این شهر اظهار کرد: در ائتلاف سه نفره ای که داشتیم به این مسئله فکر کردیم که چرا افرادی که با یکدیگر هم فکر هستند نباید در کنار هم باشند.

وی افزود: این که ما سه نفر در کنار هم باشیم همین مسئله به وحدت جامعه نیز کمک خواهد کرد و به همین دلیل تصمیم گرفتیم ما سه نفری که در مباحث نظام با یکدیگر نظر یکسانی داریم در کنار هم قرار بگیریم.

شهردار تهران بیان کرد: البته ممکن است هر کدام از ما در امور اجرایی و مدیریتی روش های مخصوص خودمان را داشته باشیم .

وی افزود: یکی از شرایطی که برای هر یک از ما سه نفر در نظر گرفته شد داشتن مقبولیت در جامعه بود که قرار شد کسانی در این ائتلاف حاضر شوند که حداقل 10درصد از آرائ مثبت در نظرسنجی ها را کسب کرده باشند.

قالیباف همچنین با اشاره به ملاقاتی که به لاریجانی، ریاست قوه مقننه داشته است بیان کرد: بنده خودم با لاریجانی گفتگو کردم تا در ائتلاف ما حضور داشته باشد که وی گفت: قصد حضور در انتخابات را ندارد و تصمیمی در این زمینه نگرفته است.

وی با اشاره به تعهداتی که اعضای ائتلاف سه نفره نسبت به یکدیگر دارند خاطر نشان کرد: اگر هر یک از اعضای ائتلاف سه نفره در وسط کار از این اتحاد جدا شود باید در دین داری وی شک کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ما در سیستم کاریمان خط قرمزی نداریم تاکید کرد: اگر مدیری در سیستم کاری بنده صلاحیت نداشته باشد حتما از کار برکنار خواهد شد.

عضو ائتلاف سه نفره تصریح کرد: بنده خط قرمزی در سیستم کاری ندارم و چون خط قرمز ندارم پس مشایی ساز نیستم.

وی افزود: کسانی در سیستم کاری من حضور خواهند داشت که اول از همه تکلیفشان در محبت به ولایت مشخص باشد و دوم اینکه آدم های کار آمد و با عرضه ای باشند.

هدفمند کردن یارانه ها کار درستی است و باید ادامه پیدا کند

شهردار تهران همچنین با اشاره به بحث هدفمندی یارانه ها اظهار کرد: هدفمندی یارانه ها کار درستی است که حتما باید ادامه پیدا کند.

وی افزود: در حال حاضر سایه سیاست بازی بر سر هدفمندی یارانه ها قرار گرفته و قانونی که در مجلس تصویب شده به درستی اجرا نمی شود و هدفمندی در حوزه اجرا مشکلاتی دارد.

وی افزود: تحریم امروز از تحریم دوران جنگ تحمیلی بسیار سخت تر است اما کشور ما آنقدر طرفیت دارد که بتوان ظرف دو سه سال این نا آرامی که در ذهن مردم شکل گرفته را به سرعت به سمت آرامش بازگرداند.

شهردار تهران بیان کرد: نه امریکا آنقدر قدرتمند است و نه دنیا آنقدر کوچک که هر کاری که دوست دارند بتوانند علیه ما انجام دهند.

مهمترین نقطه ضعف دولت فاصله گرفتن از معنویت و اخلاق است

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند: «دولت آینده باید دولتی باشد که محاسن دولت فعلی را داشته باشد منهای ضعف های دولت فعلی» گفت: یکی از نقاط قوت دولت نهم و دهم احیاء شعارهای انقلابی بود.

قالیباف افزود: مهمترین نقطه ضعف دولت نیز فاصله گرفتن از معنویت و اخلاق در حوزه مدیریت جامعه است و مهمترین مسئله در این موضوع این است .

وی همچنین با اشاره به بحث حماسه سیاسی بیان کرد: در حوزه حماسه سیاسی بده بستان و داد و ستد معنایی ندارد و حماسه سیاسی می خواهد بگوید سیاست ما ریشه در فرهنگ برجسته ما دارد که داد و ستد در آن فقط با خدا معنی می دهد.