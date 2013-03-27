کاروانهای راهیان نور از مقام شهیدان شیرودی و کشوری تجلیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین کاروان بزرگ راهیان نور نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده های خود در حالیکه جمعی از پیشکسوتان سالهای جهاد و شهادت ارتش، آنان را همراهی می کردند مناطق عملیاتی استان خوزستان شدند.
این کاروان در کنار مشهد شهیدان کربلای ایران ضمن تجدید میثاق با آرمانهای شهدای دوران دفاع مقدس و ادای احترام به شهیدان گمنام یاد و خاطره شهیدان شیرودی و کشوری و همه خلبانان شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشتند.
آنان ضمن یادآوری رزم بی امان دلاورمردان هوانیروز در پشتیبانی از رزمندگان اسلام در سالهای دفاع مقدس، آنان را پرچمداران و افتخار آفرینان سالهای دفاع مقدس برشمرده و به روان پاک شهدای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران درود فرستاده و با آرمانهای آنان تجدید پیمان کردند.
کاروانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی به صورت منظم و سازماندهی شده از اواخر اسفند ماه 1391 تاکنون به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس استان خوزستان اعزام شده اند.
اهواز - خبرگزاری مهر: کاروانهای راهیان نور نیروی زمینی ارتش در سفر به مناطق عملیاتی خوزستان از مقام شامخ شهیدان خلبان شیرودی و کشوری و شهدای هوانیروز ارتش تجلیل کرده و یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.
به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین کاروان بزرگ راهیان نور نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده های خود در حالیکه جمعی از پیشکسوتان سالهای جهاد و شهادت ارتش، آنان را همراهی می کردند مناطق عملیاتی استان خوزستان شدند.
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