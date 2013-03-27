کاروانهای راهیان نور از مقام شهیدان شیرودی و کشوری تجلیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین کاروان بزرگ راهیان نور نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده های خود در حالیکه جمعی از پیشکسوتان سالهای جهاد و شهادت ارتش، آنان را همراهی می کردند مناطق عملیاتی استان خوزستان شدند.



این کاروان در کنار مشهد شهیدان کربلای ایران ضمن تجدید میثاق با آرمانهای شهدای دوران دفاع مقدس و ادای احترام به شهیدان گمنام یاد و خاطره شهیدان شیرودی و کشوری و همه خلبانان شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشتند.



آنان ضمن یادآوری رزم بی امان دلاورمردان هوانیروز در پشتیبانی از رزمندگان اسلام در سالهای دفاع مقدس، آنان را پرچمداران و افتخار آفرینان سالهای دفاع مقدس برشمرده و به روان پاک شهدای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران درود فرستاده و با آرمانهای آنان تجدید پیمان کردند.



کاروانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی به صورت منظم و سازماندهی شده از اواخر اسفند ماه 1391 تاکنون به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس استان خوزستان اعزام شده اند.