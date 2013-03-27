مسابقه طرح و نقشه فرش دستباف در منطقه شرق كشور برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، سعيد كاظمي اظهار داشت: هنر فرش ايراني طي ساليان طولاني همواره الهام بخش هنرمندان و نمايانگر فرهنگ غني ايراني بوده و تركيب بديع نقش مايه هاي زيبا و دلفريب فرشهاي ايراني هميشه مورد توجه شيفتگان هنر بوده و به عنوان يك اثر هنري تمام عيار، توجه مجموعه داران و علاقه مندان را به خود جلب كرده است.

وي افزود: در اين ميان هنرمندان طرح و نقاش فرش ايراني نقش انكارناپذيري داشته و براي حفظ اين وديعه به جاي مانده از گذشتگان به جد كوشيده و با خلاقيت ها و ابداعات خود و غناي آن افزوده اند.

كاظمي تصريح كرد: بي شك برتري و مزيت طرح ها و نقوش فرش ايراني از مهمترين عوامل تاثير گذار در ارزش افزوده فرش دستباف ايراني است كه توان رقابت پذيري مناسب را به آن داده است.

وي اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي به عنوان استان معين منطقه شرق و با حمايت مركز ملي فرش ايران جهت به وجود آوردن زمينه خلاقيت و نوآوري در طرح و نقش در كنار حفظ اصالتهاي اين هنر و همچنين ايجاد انگيزه در ميان هنرمندان به خصوص هنرمندان جوان اين رشته اقدام به برگزاري مسابقه طرح و نقشه فرش دستباف در سطح منطقه شرق كشور كرده است.

كاظمي تاكيد كرد: مهلت ثبت نام و تحويل اصل طرح و نقشه تا تاريخ 20 ارديبهشت ماه سال جاري است كه شرايط عمومي و بخشهاي مسابقه و شرايط اختصاصي و معيارهاي انتخاب آثار برگزيده در مسابقه در پورتال سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي تشريح شده است.