محورهای موصلاتی یادمان های دفاع مقدس اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم آقایی پور اظهار کرد: خدمت به زائران شهدا و حضور در مناطق عملیاتی، برای ما از ارزشمندترین کار و بالاترین هدف در این مسیر، انتقال فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به نسلهای آینده انقلاب است.



وی با اشاره به سیره شهدای دوران دفاع مقدس افزود: بیان حال و هوای حضور در مناطق عملیاتی، قابل اظهار نیست. این راه با جاذبه ای که دارد علاقمندان خود را به این سرزمین می کشاند. شهدای ما از همه چیز خود گذشتند و ما هم باید از سیره آن شهدا پیروی کنیم و در حال حاضر بهترین راه ادای دین به این راه پر برکت، خدمت به زائران شهدا است.



فرمانده قرارگاه مشترک راهیان نور جنوب تاکید کرد: هرگونه فعالیت در حوزه راهیان نور و در هر جایگاهی یعنی خدمت به زائران شهدا و ما نیز یک خادم الشهدا هستیم.



وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی کشور تمام زیرساختهای لازم را برای رفاه حضور زائران در حرمهای مطهر کشور فراهم ساخته اند و لازم است این خدمت رسانی مبارک در تامین زیرساختهای مورد نیاز زائران کوی شهیدان در مناطق عملیاتی انجام شود و یکی از این زیرساختها اصلاح مسیرهای مواصلاتی به مناطق یادمانی دفاع مقدس است.



معاون هماهنگ کننده ستاد مرکزی راهیان نور کشور با تاکید بر این نکته که آماده سازی زیرساختها در استان خوزستان منحصر به کاروانهای راهیان نور و بازه زمانی خاصی نیست،گفت: تلاش می کنیم به کمک دستگاه های اجرایی کشور، نیروهای مسلح و مردم، زیرساختها را آماده کنیم.



آقایی پور با اشاره به حضور خودجوش مردم در مناطق عملیاتی، افزود: عمده کاروانها از طریق سپاه پاسداران اعزام می شوند و برای هر استان سهمیه ای درنظر گرفته می شود و باید توجه داشت تعداد کثیری از مردم نیز به صورت خودجوش و بدون برنامه ریزی قبلی به مناطق عملیاتی و یادمانی جنوب می آیند که ما برای این گروه ها برنامه های ویژه ای در نظر گرفته ایم و آنها می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر، به پایگاه اطلاع رسانی راهیان نور مراجعه کنند.