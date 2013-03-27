ترافیک در جاده کرج - چالوس سنگین است

سرهنگ همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: ترافیک این جاده از جنوب به سمت شمال در محدوده میدان امیر کبیر کرج تا تونل پنج جاده کرج - چالوس نیمه سنگین است.
وی افزود: اکنون ترافیک درمحورکرج - قزوین درمسیر شرق به غرب سنگین و مسیر غرب به شرق عادی است.
سرهنگ شریفی عنوان کرد: ترافیک در بزرگراه کرج - تهران نیز امروز درهر دومسیر نیمه سنگین است.
رئیس پلیس راه استان البرز خاطر نشان کرد: کلیه تیم های پلیس راه، در تمام محورهای مواصلاتی استان البرز در حال روان سازی ترافیک و پیشگیری از تخلفات و حوادث احتمالی هستند.
وی به رانندگان توصیه کرد برای پیشگیری از تصادف و حوادث ناگوار رانندگی از شتاب و حرکات خطرساز خودداری کنند.
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