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۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۴۸

سرهنگ شریفی خبر داد:

ترافیک در جاده کرج - چالوس سنگین است

ترافیک در جاده کرج - چالوس سنگین است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان البرز اعلام کرد: حجم ترافیک در مسیر شمال به جنوب جاده " کرج- چالوس" امروز چهارشنبه در این استان سنگین است.

سرهنگ همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: ترافیک این جاده از جنوب به سمت شمال در محدوده میدان امیر کبیر کرج تا تونل پنج جاده کرج - چالوس نیمه سنگین است.

وی افزود: اکنون ترافیک درمحورکرج - قزوین درمسیر شرق به غرب سنگین و مسیر غرب به شرق عادی است.

سرهنگ شریفی عنوان کرد: ترافیک در بزرگراه کرج - تهران نیز امروز درهر دومسیر نیمه سنگین است.

رئیس پلیس راه استان البرز خاطر نشان کرد: کلیه تیم های پلیس راه، در تمام محورهای مواصلاتی استان البرز در حال روان سازی ترافیک و پیشگیری از تخلفات و حوادث احتمالی هستند.

وی به رانندگان توصیه کرد برای پیشگیری از تصادف و حوادث ناگوار رانندگی از شتاب و حرکات خطرساز خودداری کنند.

کد مطلب 2023129

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