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۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

حداد پور خبر داد:

افزایش 40 درصدی ورود مسافر به استان البرز

افزایش 40 درصدی ورود مسافر به استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری البرز گفت: براساس بررسی ها از آغاز تعطیلات نوروز تاکنون، تعداد مسافران ورودی به این استان در مقایسه با مدت مشابه 40 درصد افزایش یافته است.

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش حجم مسافران ورودی به استان البرز اظهار داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه 40 درصد افزایش داشته است.

 وی افزود: در نوروز امسال تعداد اقامت ها در استان البرز، 23 درصد رشد و بازدید از مراکز گردشگری نیز با استقبال 32 درصدی نسبت به سالهای گذشته همراه بوده است. 

وی عمده دلیل افزایش تعداد مسافران نوروزی به استان البرز را  فراهم ساختن امکانات توسط ستاد نوروزی ذکر کرد.

معاون عمرانی استاندار البرز همچنین بیان کرد: در چند روز اخیر آمار تصادف های جاده ای این استان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده و انتظار می رود در روزهای پایانی تعطیلات میزان حوادث به صفر برسد.

کد مطلب 2023180

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