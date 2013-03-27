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۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۰۸

آیت الله کعبی در واکنش به شایعات :

جامعه مدرسین هنوز وارد مصادیق انتخابات نشده است

جامعه مدرسین هنوز وارد مصادیق انتخابات نشده است

آیت الله کعبی با تکذیب تشکیل ائتلافی با هماهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت : جامعه مدرسین هیچ گونه تصمیمی در رابطه با سازکارهای انتخاباتی و مصدایق آن نگرفته است .

 آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه جامعه مدرسین هیچ گونه تصمیمی در رابطه با سازکارهای انتخاباتی و مصدایق آن نگرفته است گفت : جامعه مدرسین هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است و تشکیل ائتلاف اکثریت اصولگریان با هماهنگی این تشکل صحت ندارد .

وی با تاکید بر اینکه دیگر تشکلی با نام "جامعتین" وجود ندارد افزود : جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فقط در قالب کمیته های سیاسی که در هر دو مجموعه وجود دارد با هم همکاری می کنند .

آیت الله کعبی در پایان گفت : جامعه مدرسین در صورت جمع بندی ، به گزینه های محدود تری برای انتخابات آتی ریاست جهوری خواهد رسید .

اظهارات کعبی در واکنش به خبر منتشر شده به نقل از حجت الاسلام موسی پور مبنی بر ایجاد ائتلافی با هماهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز صورت گرفته است.

کد مطلب 2023212

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