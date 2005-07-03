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۱۲ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۳۵

تيم هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي جوانان عازم ليتواني مي شوند

به دنبال تلاش هاي مستمر مسئولان فدراسيون كشتي ، تيم هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي جوانان كشورمان به موقع و بدون هيچ مشكلي به رقابتهاي قهرماني جوانان جهان اعزام خواهند شد و تمام حاشيه ها مبني بر عدم اعزام اين تيم پايان يافت.

به گزارش خبرگزاري " مهر" براين اساس كليه اعضاي تيم ملي كشتي آزاد كشورمان به اتفاق داوران و همراهان ساعت 40/3 بامداد روز دوشنبه 13 تيرماه ازطريق پرواز شماره 516 هواپيمايي ايرفلوت عازم مسكو خواهند شد و پس از 3 ساعت توقف ساعت 10/10 با پرواز شماره 221 ليتوانيا اير لاين عازم وينيليوس پايتخت ليتواني خواهند شد.
 گفتني است مراسم وزن كشي 4 وزن نخست رشته آزاد ساعت 18 لغايت 30/18 برگزارخواهد شد و با اين حساب درحدود 7 ساعت كشتي گيران ما تا زمان وزن كشي فرصت دارند. ضمن اينكه برابراعلام كادرفني تيم ، وزن ملي پوشان قبل اعزام و درطول سفركنترل خواهد شد.
خاطرنشان مي سازد ملي پوشان فرنگي كاركشورمان نيزدر كارواني متشكل از14 نفرروزچهارشنبه 15/4/84 راهي ليتواني خواهند شد.

کد مطلب 202322

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