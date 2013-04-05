گازهای گلخانه ای منبع جدید سوختی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکل آدامز در دانشگاه جورجیا و همکارانش راهی برای تبدیل دی اکسید کربن در اتمسفر زمین به محصولات صنعتی سودمند یافته اند.

اکتشاف آنها می تواند به تولید مستقیم سوخت زیستی از گازهای گلخانه ای منتهی شود که درحال حاضر عامل اصلی جذبه اشعه خورشید و افزایش دمای هوا تلقی می شوند.

آدامز اظهار داشت: در اصل کاری که ما انجام داده ایم تولید یک میکروارگانیسمی بود که با دی اکسید کربن همان کاری را می کند که گیاهان انجام می دهند، یعنی دی اکسید کربن را گرفته و محصولی سودمند از آن آزاد می کند.

گیاهان از نور خورشید برای تبدیل آب و دی اکسید کربن به شکر برای انرژی خود استفاه می کنند و می توان این شکرها را به سوختهایی چون اتانول تخمیر کرد.

این درحال است که گرفتن عصاره این شکرها دشوار است چرا که این شکرها در دیواره های سلولی پیچیده گیاهان قرار دارند. اما براساس تحقیقات جدید محققان، آنها می توانند گیاهان را به عنوان واسطه حذف کنند، دی اکسیدکربن را به طور مستقیم از اتمسفر گرفته و آن را به محصولاتی سودمند چون سوخت و مواد شیمیایی تبدیل کنند.

محققان این تحقیق یک میکروارگانیسم منحصر به فرد به نام Pyrococcus furiosus تولید کرده اند. ارگانیسم اولیه از کربوهیدرات در آبهای بسیار داغ اقیانوسی با حرارتی نزدیک به مرکز زمین تغذیه می کند.

آنها مواد ژنتیکی ارگانیسم اولیه را به نوعی دستکاری کردند تا بتوانند Pyrococcus furiosus تولید کنند که در دمای پایین نیز بتواند از دی اکسید کربن تغذیه کند.