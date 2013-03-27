مفقود شدن کوهنورد خراسانی در فرانسه بدترین اتفاق طبیعت گردی سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی فیاضی، در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهگی مشغول است. او در نوروز ماموریت دارد به چند استان کشور سفر کرده و ظرفیتهای طبیعت گردی استانها را بررسی و نظارت کند.

او به چند سئوال نوروزی خبرنگار مهر نیز پاسخ داد.

*مهمترین اتفاقی که در حوزه طبیعت گردی سال 91 اتفاق افتاده چه بود؟

- خانه طبیعت گردان به عنوان خانه امن و اتاق فکر و تجمع طبیع گردان که در انتهای سال 91 افتتاح شد اتفاق مبارکی بود.

* خبر خوش شما به مردم و یا عیدی شما به آنها در سال 92 چه چیزی می تواند باشد؟

- قرار است چند جشنواره جذاب با موضوع تنوع زیستی و رویکرد ثبت پرنده زاغ بور را برگزار کنیم. جشنواره غار نوردی نیز در کنار غار نخجیر در استان مرکزی برگزار می شود. همچنین طبیعت گردان و خبرنگاران نیز با حضور در استان خراسان شمالی و منطقه آزاد ارس جاذبه های گردشگری و طبیعت گردی این استانها را معرفی خواهند کرد. و بهترین اتفاق حوزه طبیعت گردی سال 91، ایجاد اداره کل طبیعت گردی در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ساختار جدیدی را در حوزه طبیعت گردی ایجاد کرد که در راستای آن توانستیم برنامه های متنوعی را در کشو برگزار کنیم. یکی از آنها چاپ اولین کاتالوگ طبیعت گردی بود که در اختیار گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفت. همچنین از 464 روستای هدف گردشگری 120 روستا به صورت پایلوت انتخاب شده است و با هماهنگی کارگروه عملیاتی روستاها نیز قرار شد که 1100 روستا به روستای هدف گردشگری تبدیل شود. همچنین تفاهمنامه ای با وزارت ارتباطات برقرار شد که طبق آن قرار است 9 هزار و 700 روستا دارای دفتر آی تی و اطلاعات جهانگردی شود که به همین منظور در فاز اول 102 روستا مد نظر قرار گرفته چرا که این روستاها نیز جزو روستاهای هدف هستند و قرار است کارهای راه اندازی این دفاتر در 92 روستا در سال 92 اجرایی شود تا در سالهای آینده روستاهای دیگری نیز مجهز به این دفاتر شوند. ضمن اینکه این دفاتر می توانند جاذبه های گردشگری روستاها را از طریق تورهای مجازی به دنیا نیز معرفی کنند.

* بدترین اتفاق سال 91 از نظر شما؟

- مفقود شدن مهدی عمیدی یکی از کوهنوردان استان خراسان که در صعود انفرادی به ارتفاعات فرانسه مفقود شده است.

* آیا شده حسرت انجام کاری را بخورید که در سال 91 محقق نشده باشد؟

- نتوانستم از نظر معنوی به خودم بیشتر برسم اما را حوزه کاری هم باید بگویم دلم می خواست از سایتهایی که در سند ملی طبیعت گردی به عنوان 22 سایت پیشتاز در 5 اقلیم کشور وجودداشت، به عنوان مناطق نمونه طبیعت گردی به بهره برداری برسد اما متاسفانه این کار انجام نشد با این حال امیدوارم در سال 92 بتوان آن را اجرایی کرد. البته کویرهای مرنجاب و شهداد به بهره برداری رسیده اند اما کارهای اصولی روی آنها انجام نشده است.