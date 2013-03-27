اعزام دو و میدانی کاران قمی به مسابقات 4 رده سنی قهرمانی کشور

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در چهار سالی که از فعالیت های این هیئت در امر توسعه دو و میدانی قم می گذرد، در تمام رقابت های لیگ و قهرمانی کشور حضور داشته ایم و خوشبختانه در هر دو بخش مردان و بانوان افتخارات قابل توجهی نصیب دو و میدانی قم شده است.



وی افزود: لیگ دو و میدانی باشگاه های کشور در چند سال اخیر در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شده و تیم های دو و میدانی قم نیز با ترکیبی از دو و میدانی کاران بومی در این رقابت ها حضور یافته و نتایج خوبی نیز کسب کرده است.



دبیر هیئت دو و میدانی استان قم افزود: بخش عمده موفقیت های دو و میدانی قم به حضور درخشان بانوان دو و میدانی قم در مسابقات قهرمانی کشور و همچنین لیگ دو و میدانی کشور باز می گردد که طی آن استعداد و توانمندی بانوان قمی در این رشته به نمایش در آمد.



وی اضافه کرد: آخرین حضور دو و میدانی کاران قمی در مسابقات بین المللی توفیق یکی از استعدادهای دو و میدانی قم در کسب مقام قهرمانی و نشان طلای پیکارهای جام فجر را به دنبال داشت و خوشبختانه قم را در این رشته یک بار دیگر بر سر زبان ها انداخت.



رضایی افزود: این دو و میدانی کار ارزنده میلاد دریساوی ورزشکار رشته پرش سه گام تیم ملی دو و میدانی کشورمان است که همراه با سایر دو و میدانی کاران ملی پوش دیگر رشته ها در پیکارهای بین المللی جام فجر درخشش خیره کننده ای داشت و سرانجام به مدال طلا دست یافت.



وی ابراز داشت: در پایان رقابت های بین المللی دو و میدانی جام فجر نمایندگان کشورمان با کسب عنوان قهرمانی در بیشتر رشته ها و با کسب بهترین امتیاز و بیشترین مدال در مجموعه با قرار گرفتن در جایگاه نخست به کار خود در این تورنمنت بین المللی پایان دادند.



دبیر هیئت دو و میدانی استان قم عنوان کرد: در حالی که این رقابت ها برای ما یک مدال طلا به همراه داشت و با توجه به مدال ها و امتیازات کسب شده، تیم کشورمان به مقام قهرمانی این رقابت ها دست یافت، میلاد دریساوی ثابت کرد که توجه هیئت دو و میدانی قم به امر استعدادیابی تلاش ارزنده ای بوده و خود این قهرمان ارزنده یکی از محصولات پایگاه استعدادیابی هیئت محسوب می شود.



وی تاکید کرد: تیم های دو و میدانی در سال آینده نیز با ترکیبی از بهترین های این رشته که همگی از استعدادهای شناخته شده از بین نونهالان و نوجوانان مستعد دو و میدانی قم هستند در مسابقات قهرمانی کشور حضور یافته و روند رو به رشد دو و میدانی قم را تداوم خواهند بخشید.