استقبال شهروندان و مسافران از مسابقات تفریحی ورزشی آبادان

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مسابقات که از ابتدای نوروز 92 به همت هیئت ورزشهای همگانی شهرستان برگزار شد تا به حال بیش از دو هزار نفر با یكدیگر به رقابت پرداخته اند.

وی افزود: از ابتدای نوروز تاکنون چهار دوره مسابقه حل جدول در محل آلاچیق پارک معلم برگزار شده که حدود 120 نفر به عنوان برنده جوایز ارزنده ای دریافت کرده اند.

شیرازی، در خصوص مسابقات ورزشی برگزار شده نیز گفت: یک دوره مسابقه ضربات پنالتی ویژه آقایان و یک دوره مسابقه عمومی پرتاب دارت برگزار شده که با استقبال چشمگیری مواجه شده است.

رئیس هیئت ورزشهای همگانی آبادان تصریح کرد: این مسابقات که با هدف افزایش سلامت و ایجاد نشاط و شادابی بیشتر شهروندان و میهمانان نوروزی برگزار می شود، مورد استقبال شایان خانواده ها قرار گرفته است.

شهردار آبادان افزود: در روزهای آینده مسابقه طناب کشی، داژبال و پرتاب موشک کاغذی نیز برگزار خواهد شد.