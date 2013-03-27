۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۷:۱۸

آتش سوزی در کارگاه پر کردن گاز پیک نیکی

آتش نشانان با مهار آتش سوزی در یک کارگاه پر کردن گاز پیک نیکی از وقوع یک فاجعه جلوگیری کردند.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت 14:32 امروز وقوع آتش سوزی در یک کارگاه پر کردن گاز پیک نیکی در خیابان کمیل به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. بلافاصله آتش نشانان دو ایستگاه خود را به محل حادثه رساندند. در بررسی های اولیه مشخص شد مالک یک ساختمان دو طبقه مسکونی طبقه اول آن را تبدیل به کارگاه پر کردن گاز پیک نیکی کرده بود.

وی افزود: زمانی که آتش نشانان به محل رسیدند 15 گاز پیک نیکی و 21 سیلندر 11 کیلویی گاز شعله ور شده بود. مالک ساختمان نیز از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شده و از سوی امدادگران اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: آتش نشانان بلافاصله به مهار شعله های آتش پرداخته و با خاموش کردن کپسولهای شعله ور از وقوع یک انفجار مهیب جلوگیری کردند.

وی خاطرنشان کرد: ساعت 15:34 عملیات اطفای حریق پایان یافت و آتش نشانان به ایستگاههای خود بازگشتند.

کد مطلب 2023316

