دولت آینده باید با برنامه باشد/ اعضای ائتلاف سه گانه به ائتلاف پایبندند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: من، قالیباف و حداد عادل هرسه به ائتلاف پایبند هستیم و تا آخر نیز این اتحاد باقی می ماند تا در نهایت یک نفر از میان این جمع به عنوان کاندیدای اصولگرایان معرفی شود.

وی ادامه داد: امکان نخواهد داشت که ائتلاف رها شود و اصولگرایان هریک در نقطه ای خاص فعالیت خودرا دنبال کنند بلکه هر سه نفر تا آخر با یکدیگر متحد هستیم.

مشاور رهبری در امور بین الملل اضافه کرد: اولین بار است که در کشور سه نفر بدون وابستگی گروهی و حزبی بایکدیگر متحد شده اند تا با روشنگری در میان مردم و در صورت کسب رای ملت در نهایت یکی از آنها رئیس جمهور کشور شود.

ولایتی تاکید کرد: هرکدام از سه عضو ائتلاف که در نهایت به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی شوند همکاری و حمایت دو نفر دیگر رابه همراه خواهد داشت.

تیم آینده کاندیدای ائتلاف معرفی می شود

وی یادآور شد: در راستای موفقیت بیشتر ائتلاف، همکاران و تیم آینده در صورت کسب عنوان ریاست جمهوری، به مردم معرفی می شوند تا ملت بدین وسیله بتوانند اصلح ترین فرد و تیم همراه آن را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند.

مشاور رهبری در امور بین الملل سپس بیان کرد : دولتی که در آینده می آید به طور حتم باید با برنامه باشد تا بدین وسیله بتواند به نحو مطلوب خواسته های مردم را عملیاتی کند.

ولایتی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در ائتلاف "ولایتی، قالیباف و حداد عادل" دولتی تشکیل می شود که پیرو ولایت فقیه باشد، دارای ثبات مدیریت باشد، بتواند بین قوای سه گانه همدلی ایجاد کند و برعکس برخی دولت ها وزرا به راحتی عوض نشوند.

وی در مورد لیست افراد موجود در کابینه ائتلاف نیز بیان کرد: افرادی که سابقه منفی داشته باشند و علیه نظام اقداماتی را انجام داده باشند نمی توانند در جمع اصولگرایان قرار کیرند زیرا که اصولگریان پیرو خط ولایت فقیه هستند.

مشاور رهبری در امور بین الملل عنوان کرد: در صورتی که ائتلاف به این نتیجه برسد که آرا مردم به فردی خارج ار ائتلاف بیشتر است به طور حتم در صورتی که آن شخص پیرو ولایت فقیه و اصولگرا باشد به سمت آن فرد می رویم.

اصلی ترین نقطه قوت دولت کنونی تحرک و تلاش آن است

ولایتی تصریح کرد: هر فردی که تجربه، تعهد و توانمندی خود را به شکل مناسب به مردم نشان داده باشد به طور حتم می تواند مورد قبول ملت قرار گیرد و آرای لازم برای ریاست جمهوری را کسب کند.

وی اظهار داشت: هر فردی که در نهایت رای ملت را کسب کند و به عنوان رئیس جمهور ایرانی اسلامی انتخاب شود مورد حمایت ائتلاف "ولایتی، قالیباف،حداد عادل" قرار می گیرد.

مشاور رهبری در امور بین الملل در خصوص نقاط قوت دولت کنونی نیز گفت: مناسب بودن تحرک، اصلی ترین نقطه قوت دولت کنونی است زیراکه دولت هم اکنون با انجام سفرهای مختلف به نقاط گوناگون کشور از نزدیک با مشکلات مردم آشنا می شود.