حجت الاسلام عبدالله واحدی در حاشیه بازدید از بقاع متبرکه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، توجه ویژه به مساله اخلاق و تهذیب در شرایط امروز جامعه را از جمله مهم‌ترین ضرورت‌ها دانست و گفت: بقاع متبرکه به عنوان پایگاه های قوی می تواند آثار فراوانی در عرصه فرهنگی جامعه داشته باشد.

وی ضمن اشاره به تهاجمات عدیده فرهنگی دشمن طی سالهای اخیر به باورها و آرمان های انقلاب اسلامی ایران خصوصا قشر جوان و نوجوان جامعه، بقاع متبرکه را به عنوان بهترین پایگاه جهت مقابله به این تهاجمات دانست و تصریح کرد: حضور در جوار بقاع متبرکه معنویت خاصی به انسان عطا می کند که این حالت در کمتر مکانی قابل کسب است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین با اشاره به حضور پر برکت 35 بقعه متبرکه در این استان، ضمن تاکید بر اینکه زیارت آستان مقدس امامزادگان و آشنایی با سیره عملی ائمه و امامزادگان می تواند نقش به سزایی در حل و فصل معضلات اجتماعی داشته باشد، عنوان داشت: این اماکن بهترین پایگاهها برای رفع مشکلات و خصوصا دفع دسیسه های دشمنان است.

واحدی ضمن یادآوری اینکه امروز دشمنان با روش های مختلف خصوصا از طریق فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران به مقابله برخواسته اند، گفت: بدون تردید راه، روش، سیره و سنت ائمه اطهار (ع) جامعه ما را به رشد و پیشرفت حقیقی و پایدار می رساند و به زندگی ما سبک و سوی حقیقی و درست می دهد.

وی در خاتمه اهتمام جدی رسانه‌های جمعی و به‌طور خاص رسانه ملی را در راستای این امر مهم خواستار شد و تصریح کرد: مردم ضمن آشنایی بیشتر با سیره و اخلاق ائمه اطهار (ع) از این رهگذر می توانند زندگی خویش را با نورانیت و معنویت بهتر سپری کنند.