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۱۲ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۰

تيم وزنه برداري جانبازان و معلولين به مسابقات آسيا و اقيانوسيه اعزام مي شود

اردوي متصل به اعزام تيم ملي وزنه برداري جانبازان و معلولين " يادواره شهادت حضرت زهرا (س) ازامروز لغايت 19تير درمجتمع تحقيقاتي عصرانقلاب تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري " مهر" تيم وزنه برداري روزبيستم تيرماه عازم كشورمالزي محل برگزاري مسابقات آسيا واقيانوسيه خواهندشد نفرات اعزامي به مسابقات عبارتند از: مرتضي دشتي ( كرج) ، غلامحسين چلتوك كار( خوزستان ) ، نادرمرادي ( تهران ) ، حمزه محمدي ( مازندران ) حسن يعقوبي ( گيلان )،  كاظم رجبي ( آذربايجان شرقي )، روح الله موقري ( اردبيل ) ، مربيان بهمن گلباد نژاد و جواد رازي مي باشند. شايان ذكراست مسابقات ازتاريخ 23 تيرماه آغازخواهد شد.

کد مطلب 202348

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