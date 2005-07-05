امين الله رشيدي: دولت متولي موسيقي شود / هنر موسيقي نيازمند يك تيم آگاه، دلسوز و بي غرض است

"امين الله رشيدي" ، خواننده و آهنگساز ، درگفت وگو با خبرنگارموسيقي خبرگزاري "مهر"، در بيان اولويتها در سياستهاي فرهنگي دولت جديد با اعلام اين مطلب، گفت: دودهه طلايي 30و40 درتاريخ موسيقي ما دوران اوج شكوفايي موسيقي و ادبيات ايران درصد سال اخير داشتيم، به طوريقين اگردولت متولي واسپانسراصلي موسيقي رسمي درمملكت ما باشد واستعدادها را كشف كرده و به كار گيرد، چنين دوراني را دوباره پيش روي خود مي گذارد وتجربه مي كند .

اين خواننده قديمي با مهم دانستن نظام فرهنگي يك كشور، افزود: پايه هاي بنيادين يك نظام مردمي را فرهنگ و هنر تشكيل مي دهد و جامعه شناسان منزلت و اعتبار يك جامعه را با ابعاد فرهنگي آن مي سنجند. بنابراين هرچه فرهنگ يك كشور درسطح بالاتري باشد، ارزش واعتبار بيشتر و والاتري دارد .

رشيدي هنررا از مظاهر ممتاز يك فرهنگ متعالي دانست و ادامه داد: هنرموسيقي درراس همه هنرها قراردارد. اين هنرحاوي صورت و پيام انسانيت است. بنابراين مسئولان فرهنگي جامعه بايد آگاه باشند كه اين هنر ممتاز را به بهترين صورت و محتوا در رسانه ها ارائه دهند و آن را از آلودگيهايي كه درسالهاي اخير دامنگير هنر موسيقي شده است، دوركنند.

به گفته امين الله رشيدي، هنرموسيقي نيازمند يك تيم و گروه آگاه و دلسوز و بي غرض در ترويج موسيقي سالم است .

امين الله رشيدي درپايان گفت : اصولا فرهنگ داراي معاني و ابعاد فراواني است كه همه شئون اجتماعي، اعم از تعليم و تربيت، آداب معاشرت و اخلاق و امتيازات خاص انسانيت را در بر مي گيرد. فرهنگ اولين و بالاترين اولويت ها در اداره امور يك كشوراست و بناي سعادت هر ملت بر پايه هاي آن استوار است .