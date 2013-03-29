بازدید و اقامت 12 هزار مسافر نوروزی در مینودشت

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب عنابستانی صبح جمعه در بازدید از ستاد تسهیلات سفرهای شهرستان افزود: شهرستان مينودشت با توجه به قرار گرفتن در مسير جاده تهران به مشهد ومحل تردد زائران علي ابن موسي الرضا (ع) و بهترين گزينه جهت اسکان مسافران نوروزي است.

وی اظهار داشت: براساس آخرين آمار تا مورخه هشتم فرودرین ماه تعداد 12 هزار مسافر از مکانهاي زيبا و توريستي اين شهرستان بازديد کرده ويا اقامت داشته اند .

عنابستانی گفت: تفرجگاه هايي همچون تنگه چهل چاي، جنگل باقر آباد تا آبشارهاي زيباي اين شهرستان که بهترين گزينه براي استراحت و ثبت خاطرات يک سفر بياد ماندني است.

شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.