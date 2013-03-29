6300 مسافر در مدارس آزادشهر اسکان یافتند

حسین عجم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باتوجه به پایان دور نخست سفرهای نوروزی و آغاز دور دوم این سفرها، ستاد اسکان آموزش و پرورش آزادشهر هم به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی این شهرستان و قرار گرفتن در سه راهی استانهای گلستان به سمنان و خراسان شمالی در این ایام میزبان مسافران و گردشگران فراوانی از اقصی نقاط کشورمان است.

وی افزود: با هدف خدمات دهی مطلوب به مسافران فرهنگی و غیرفرهنگی در نوروز امسال 222 کلاس درس را در 22 آموزشگاه نوساز این شهرستان به امکانات مجهز شدند.

وی ابراز امیدواری کرد تا میزبان شایسته ای برای مسافران و زوار گرامی آقاعلی بن موسی الرضا(ع) باشند و افزود: فعالیت ستاد اسکان آموزش و پرورش آزادشهر تا 12 فروردین ماه با قوت ادامه دارد.

عجم از مسافرین خواست درصورت نیاز می توانند با شماره های 01746728803 و 09111795036 تماس بگیرند و یا نظرات و پیشنهادات خود را به شماره پیامک 10001746728801 ارسال کنند.