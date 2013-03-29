آمادگی مخالفان برای تظاهرات گسترده/ آرامش در اطراف منزل وزیر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع گزارش داد: تظاهرات کنندگان مصری پس از اینکه چادرهای آنها دیروز در میدان التحریر در مرکز قاهره به آتش کشیده شد، صبح امروز مجددا چادرهای خود را در این میدان برپا کردند.

از سوی دیگر مدحت الحداد هماهنگ کننده ائتلاف نظامی های بازنشسته از مشارکت در تظاهرات میلیونی مخالفان محمد مرسی در قاهره خبر داد. شبکه العربیه عنوان این تظاهرات را " ما از تهدید هراسی نداریم" اعلام کرده است که در مخالفت با تهدیدهای اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر علیه گروههای مخالف برگزار می شود.

خبر دیگر اینکه یکی از تظاهرات کنندگانی که در مقابل منزل محمد ابراهیم وزیر کشور مصر دست به تظاهرات زده بودند زخمی شد.

این در حالی است که رسانه های مصری از بازگشت آرامش در اطراف منزل وزیر کشور مصر پس از درگیری ها میان نیروهای امنیتی و اعضای جنبش ششم آوریل خبر دادند.