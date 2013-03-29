دریافت شبکه های دیجیتال صدا وسیما در کاشمر فراهم می شود/حمایت از توسعه کشاورزی خلیل آباد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين فروزان مهر پنج شنبه شب در بازدید از شهرستان هاي كاشمر، خليل آباد و بردسكن و با حضور در آرامگاه شهيد مدرس و اداي احترام به مقام اين مبارز شهيد، از طرح توسعه اين مجموعه و نحوه خدمت رساني به زائران و مسافران بازدید و اظهار کرد: پیگیری برای دریافت شبکه های دیجیتال صدا وسیما در شهرستان کاشمر انجام خواهد شد.

استاندار خراسان رضوي همچنین در بازدید از پروژه در حال اجرای حرم تا حرم در مسير امام زاده سيد حمزه تا امام زاده سيد مرتضي، گفت: این پروژه به عنوان یکی از پروژه های زیارتی، در دستور کار معاونت هماهنگی امور زائرین استانداری قرار دارد.

فروزان مهر یادآور شد: با توجه به سهم پیش بینی شده زیارت استان در لایحه بودجه سال 92، تلاش می‌کنیم از محل این بودجه اعتبار مناسبی برای اتمام پروژه حرم تا حرم به شهرستان کاشمر که دومین شهر زیارتی استان به شمار می رود، اختصاص دهیم.

فروزان مهر بر لزوم مشارکت بخش غیر دولتی و شهرداری جهت استقرار مراکز تجاری و فرهنگی که در این طرح پیش بینی شده، تاکید کرد.

فروزان مهر با بیان که متولي ساماندهي بقاع متبركه در استان اداره كل اوقاف و امور خيريه است، تصریح کرد: انتظار می رود تا این اداره کل همچون گذشته در زمینه تسریع در اجرای این پروژه، همکاری کند.

استاندار خراسان رضوي ضمن گفتگوی حضوری با زائران در سطح شهر کاشمر، از روند خدمت رساني دستگاه‌ها به مسافران نیز بازدید کرد.

حمایت از توسعه کشاورزی

فروزان مهر در ادامه سفر با حضور در مزار شهداي خليل آباد و اداي احترام به مقام آنان، از يك واحد توليد و مونتاژ کلید و پریز در اين شهرستان نيز بازدید و بر همراهي بيشتر بانک ها با بخش صنعت و تامين سرمايه در گردش و نقدينگي مورد نیاز واحدهاي توليدي تاكيد نمود.

وي با بيان اينكه مهمترین مزيت اين منطقه كشاورزي است، تصريح كرد: از تمامي طرح هاي اجرايي و قابل عملياتي شدن کشاورزی در قالب طرح توسعه كشاورزي، بدون محدوديت در سقف پرداخت، حمايت خواهد شد.

استاندار خراسان رضوي با تاكيد بر جلوگيري از خام فروشي محصولات كشاورزي، خواستار استقرار صنايع تبديلي با محوريت كشاورزي در اين شهرستان شد.

فروزان مهر با اشاره به محدوديت منابع آبي استان، گفت: استفاده از روش هاي نوين آبياري و مكانيزه كردن كشاورزي، از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

فروزان مهر بر تدوین طرح الگوی کشت متناسب با منابع و ظرفیت های بخش کشاورزی این منطقه تاکید و خواستار یکپارچه سازی اراضی به منظور اجرای طرح های بزرگ تعاونی و اشتغال زای کشاورزی شد.