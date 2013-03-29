کنفرانس بین المللی «فرهنگ و تمدن در آسیا» در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه که برای شرکت در شورای وزیران گفتوگوی همکاری آسیا به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده است، روز جمعه در سخنرانی خود در این نشست از مواجهه کشورهای در حال توسعه در آسیا که با چالشهایی همچون فقر مطلق، بحران غذا و نا امنی غذایی، بیکاری، فشار بدهیهای خارجی و بی ثباتی مالی روبرو هستند؛ ابراز ناخشنودی کرد.
صالحی بر ادامه نقش محوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبتکر فعالیتهای فرهنگی در سطح ACD و برگزاری اولین اجلاس فرهنگ کشورهای عضو در اردیبهشت سال جاری و تشویق کشورهای عضو جهت شرکت در اجلاس مزبور در بالاترین سطح، تاکید کرد و گفت: سیاستها و اولویتهای اقتصادی به منظور رشد اقتصادی و گسترش تجارت بویژه با توجه به ظرفیت آسیا جهت کالاهای مورد نیاز دنیا در مقیاس بسیار گسترده باید مورد تاکید قرار گیرد.
صالحی در ادامه با اشاره به گذشت یک دهه از آغاز شکل گیری مجمع گفتوگوی همکاری آسیا، اظهار داشت: هم اکنون این مجمع به مجمعی موثر برای تبادل دیدگاهها و سنگ بنایی در روند همکاری و همبستگی بین ملل آسیایی تبدیل شده و سکوی مناسبی برای پیشبرد همکاری در سطح فرامنطقهای است.
صالحی افزود: گفتوگوی همکاری آسیا ACD بعنوان یک مکانیسم همکاری منطقهای و در بردارنده همه کشورهای آسیایی، این ظرفیت را دارد تا صداهای متفاوت را با همدیگر متحد کرده و با استفاده از ارزشها و قواعد مشترک فرهنگی، پایه و اساسی برای گسترش همکاریهای اقتصادی و بازرگانی باشد.
وزیر خارجه کشورمان ضمن تشریح برخی امتیازات و ویژگیهای برجسته قاره آسیا در زمینههایی مانند اسناد باستانی مکتوب، راههای مواصلاتی باستانی (جاده ابریشم) دانشهای سنتی کهن، اسطوره شناسی منحصر به فرد، ادیان ریشه دار، هنر و روشهای همزیستی نهادینه مسالمت آمیز تاکید کرد: قاره آسیا با موفقیت وارد دوران مدرن شده و به شکل موفقیت آمیزی در قلمرو اقتصاد، فرهنگ، توریسم و سایر زمینهها عمل میکند.
وی قاره آسیا را مهد تمدنها و پرجمعیت ترین قاره جهان توصیف کرد که از جذابیتها و تنوع طبیعی، نژادی، قومی، شاخصهای مذهبی و موقعیت ژئوپولتیک و استراتژیک مهمی برخوردار است و همه این شاخصها به همراه منابع انرژی و معدنی، آسیا را قادر ساخته تا بیش از سطوح بینالمللی در روند پیشرفتها تاثیر گذار باشد.
صالحی ضمن برشمردن امتیازات قاره آسیا و با اشاره به اینکه آسیا رویکرد مبتنی بر کار اقتصادی را در پیش گرفته و به رشد اقتصادی و تجارت اولویت بخشیده است، افزود: در آخرین نشست گفتوگوی همکاری آسیا در ماه سپتامبر گذشته در کویت، اهمیت سازمانهای بین الدولی بعنوان یک سرمایه غیر سیاسی که در بردارنده ظرفیت بالایی برای پیشبرد تغییرات قابل توجه در اقتصاد بینالملل، مبادلات اجتماعی و فرهنگی و افزایش جایگاه آسیا در صحنه بینالمللی است، مورد تاکید قرار گرفت.
وزیر خارجه در ادامه به جایگاه غیر قابل انکار فرهنگی ایران در آسیا اشاره کرد و بر عزم کشورمان برای کمک بیشتر به تبادلات فرهنگی بین کشورهای آسیا در چارچوب گفتوگوی همکاری آسیا تاکید کرد.
وی در این راستا به برخی برنامهها و طرحهای فرهنگی پیشنهادی کشورمان مانند ایجاد ساختار فرهنگی گفتوگوی همکاری آسیا، ضرورت نقش زنان در پیشبرد فرهنگ آسیا، پیشنهاد ایجاد یک مرکز آسیایی برای مطالعات سینمایی، همکاری در زمینه برگزاری نمایشگاههای پوشاک و فرهنگ، احیای فرهنگی جاده ابریشم، ایجاد فرهنگ لغات گفتوگوی همکاری آسیا و برگزاری مراسمهای بزرگداشت برای شخصیتهای فرهنگی آسیا اشاره کرد.
صالحی همچنین با اشاره به برگزاری کنفرانس فرهنگ و تمدن در آسیا به میزبانی کشورمان در فوریه 2013 اظهار داشت: ما تصمیم داریم سومین نشست مقامات ارشد و نشست وزیران همکاریهای فرهنگی را در تهران در ماه می 2013 برگزار کنیم.
وزیر امور خارجه با اشاره به اصول و اهداف بنیانگذاران این مجمع، تاکید کرد: گفتوگوی همکاری آسیا باید نقشی موثر برای کمک به کشورهای عضو به منظور غلبه بر مشکلات و چالشهایی که ناشی از روند توسعه منطقهای و بینالمللی میباشد، ایفا کند و شرایط کنونی ایجاب میکند که گفتوگوی همکاری آسیا، به دنبال منافع از طریق همکاری نزدیک و تبادلات فرهنگی بین اعضا باشد و در این ارتباط ما نیازمند مکانیسمی برای توسعه مناسب و حتی یک نقشه راه هستیم.
وزیر خارجه کشورمان به برخی از مشکلات کشورهای آسیایی مانند فقر شدید، بحران مواد غذایی و ناامنی ادامه دار در این زمینه و میزان بالای بیکاری اشاره کرد و اظهار داشت: ما معتقدیم کشورهای آسیایی باید در جهت اتخاذ واکنش قوی جهانی جامع و هماهنگ و اقدامات فوری و ابتکاری برای غلبه بر این چالشها، همکاری و تلاش کنند.
صالحی در پایان سخنرانی خود مجدداً بر اهمیت دیدگاه ایران مبنی بر ارتقاء همکاریهای چند جانبه از یک مجمع غیر نهادی به یک مکانیسم همکاری تکامل یافته تاکید کرد و در این راستا تجارب برگرفته از فعالیت
سازمانهایی مانند اکو، سارک و آسه آن را برای پیشبرد جایگاه ذاتی و سازمانی گفتوگوی همکاری آسیا برای تبدیل شدن به یک ابزار مهم برای رشد و توسعه کشورهای منطقه خاطرنشان ساخت.
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