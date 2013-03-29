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۹ فروردین ۱۳۹۲، ۱۶:۱۲

محمدی:

لزوم حضور سلیقه‌های مختلف در انتخابات/ همه تسلیم قانون باشند

لزوم حضور سلیقه‌های مختلف در انتخابات/ همه تسلیم قانون باشند

بوشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه کاکی گفت: در مسئله انتخابات همه باید تسلیم رأی قانون باشند و آنچه ما در انتخابات آینده نیاز داریم، همه سلیقه‌ها و جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی باید در انتخابات شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در خطبه های نماز جمعه شهر کاکی ضمن سفارش نمازگذاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: پیام نوروز حضرت امام خامنه ای که امسال را به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری کرده اند یک فرمان عاشورایی است.

امام جمعه کاکی با اشاره به بیانات حضرت امام خامنه ای در مشهد مقدس خاطرنشان کرد: دشمن اصلی ملت ایران آمریکاست و رژیم صهیونیستی در سطحی نیست که دشمن درجه اول ملت ایران محسوب شود و این رژیم بداند که اگر غلطی از آنها سربزند، جمهوری اسلامی تلاویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.

وی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا افزود: انتخابات مظهر حماسه سیاسی است و در انتخابات آینده در درجه اول، حضور گسترده مردم و گسترش مشارکت در انتخابات از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

محمدی یادآورشد: در مسئله انتخابات همه باید تسلیم رأی قانون باشند و آنچه ما در انتخابات آینده نیاز داریم، همه سلیقه‌ها و جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی باید در انتخابات شرکت کنند.

وی اضافه کرد: امروز به فرموده مقام عظمای ولایت الزامات حماسه اقتصادی به ویژه لزوم رهائی از وابستگی به نفت و توجه جدی به سیاست‌های کلان اقتصادی، و اقدام هوشمندانه پیش از اجرای نقشه دشمن نیازمند به یک حماسه جدی و کار خارق العاده است.

محمدی با اشاره به روز 12 فروردین گفت: این روز عید و روز جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی ره توشه تمدن بزرگ نوین اسلامی در پیچ بزرگ تاریخی طرحی نو و بی بدیل است.

وی با اشاره به تئوری ولایت فقیه و کلیات نظام اسلامی در عصر غیبت گفت: روابط ما با جامعه غرب یک رابطه عادلانه است که نه زیر فشار ظلم آنان خواهیم رفت و نه ظلمی به آنان روا خواهد شد و به فرموده مولایمان از نظر آمریکائی ها گفتگو به معنای وادار کردن طرف مقابل برای قبول حرف آنها است، بنابراین ما همواره این نوع گفتگو را تحمیلی می دانیم و جمهوری اسلامی ایران نیز زیر بار تحمیل نمی رود.

امام جمعه کاکی با اشاره به مذاکرات هسته ای آینده در روز 16 و 17 فروردین ماه خاطر نشان کردند: این بار مذاکره کننده گان در آلماتی قزاقستان از پیشنهاد پیشین خود تنزل کرده و اعلام کردند تأسیسات هسته فردو تعطیل نشود و آبشارهای تولید اورانیم 20 درصد به فعالیت های خود ادامه دهند که همه این ها نشان از هوشمندی و اقتدار، پایداری و استقامت شما ملت شریف در برابر ابرقدرت هاست.

کد مطلب 2023915

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