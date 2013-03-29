به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در خطبه های نماز جمعه شهر کاکی ضمن سفارش نمازگذاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: پیام نوروز حضرت امام خامنه ای که امسال را به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری کرده اند یک فرمان عاشورایی است.

امام جمعه کاکی با اشاره به بیانات حضرت امام خامنه ای در مشهد مقدس خاطرنشان کرد: دشمن اصلی ملت ایران آمریکاست و رژیم صهیونیستی در سطحی نیست که دشمن درجه اول ملت ایران محسوب شود و این رژیم بداند که اگر غلطی از آنها سربزند، جمهوری اسلامی تلاویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.

وی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا افزود: انتخابات مظهر حماسه سیاسی است و در انتخابات آینده در درجه اول، حضور گسترده مردم و گسترش مشارکت در انتخابات از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

محمدی یادآورشد: در مسئله انتخابات همه باید تسلیم رأی قانون باشند و آنچه ما در انتخابات آینده نیاز داریم، همه سلیقه‌ها و جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی باید در انتخابات شرکت کنند.

وی اضافه کرد: امروز به فرموده مقام عظمای ولایت الزامات حماسه اقتصادی به ویژه لزوم رهائی از وابستگی به نفت و توجه جدی به سیاست‌های کلان اقتصادی، و اقدام هوشمندانه پیش از اجرای نقشه دشمن نیازمند به یک حماسه جدی و کار خارق العاده است.

محمدی با اشاره به روز 12 فروردین گفت: این روز عید و روز جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی ره توشه تمدن بزرگ نوین اسلامی در پیچ بزرگ تاریخی طرحی نو و بی بدیل است.

وی با اشاره به تئوری ولایت فقیه و کلیات نظام اسلامی در عصر غیبت گفت: روابط ما با جامعه غرب یک رابطه عادلانه است که نه زیر فشار ظلم آنان خواهیم رفت و نه ظلمی به آنان روا خواهد شد و به فرموده مولایمان از نظر آمریکائی ها گفتگو به معنای وادار کردن طرف مقابل برای قبول حرف آنها است، بنابراین ما همواره این نوع گفتگو را تحمیلی می دانیم و جمهوری اسلامی ایران نیز زیر بار تحمیل نمی رود.

امام جمعه کاکی با اشاره به مذاکرات هسته ای آینده در روز 16 و 17 فروردین ماه خاطر نشان کردند: این بار مذاکره کننده گان در آلماتی قزاقستان از پیشنهاد پیشین خود تنزل کرده و اعلام کردند تأسیسات هسته فردو تعطیل نشود و آبشارهای تولید اورانیم 20 درصد به فعالیت های خود ادامه دهند که همه این ها نشان از هوشمندی و اقتدار، پایداری و استقامت شما ملت شریف در برابر ابرقدرت هاست.