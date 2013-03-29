اکران حوض نقاشی و رسوایی در دومین سینمای شهر کرج 

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "رسوایی" دومین فیلم نوروزی است که در سینما ساویز کرج اکران می شود. رسوایی کاری از مسعود ده نمکی است و داستان

زندگی افسانه دختر جنوب شهری را روایت می کند؛ او به علت بدهی های مالی پدر زیر فشار طلبکاران قرار دارد و اقدام به دزدیدن سفته های پدرش می کند. در حین فرار با روحانی زاهدی آشنا می شود.

در این فیلم بازیگرانی همچون اکبر عبدی، الناز شاکردوست، محمد‌رضا شریفی‌نیا، کامران تفتی، مریم کاویانی، امیر دژاکام، امیر نوری، اسماعیل خلج، مجید

مشیری، آرزو افشار، تینا آخوند‌تبار، مهسا کامیابی، ارسلان قاسمی، عباس محبوب، محبوبه بیات و...نقش آفرینی دارند.

"رسوایی" هر روز در سانس های (11،13،15، 17،19 ، 21) در این سینما اکران می شود.

دیگر فیلم منتخب شورای مشورتی اکران های نوروزی در البرز سیمرغ دار فجر " حوض نقاشی" است. این فیلم به تهیه کنندگی سازمان توسعه سینمایی

سوره-حوزه هنری است.

مریم و رضا در این فیلم با آدم‌های دیگر فرق دارند، آن هم نه یک فرق ساده، بلکه بسیار بزرگ و باید تلاش کنند تا به دیگران ثابت کنند این تفاوت بزرگ را با معجزه عشق حل کرده‌‌اند.

شهاب حسينى، نگار جواهریان، فرشته صدرعرفائى، سپهراد فرزامى، سيامک احصائى در این فیلم ایفای نقش دارند.

"حوض نقاشی" در سانس های (10:30، 12:30، 14:30، 16:30، 18:30، 20:30) در سینما ساویز برپرده می رود.

علاقمندان برای رزرو بلیت و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 34419284 - 34437353 تماس حاصل نمایند.