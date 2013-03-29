وقوع 11 فقره تصادف در جاده های استان سمنان/25 نفر کشته و زخمی

سرهنگ علیرضا رضوی خبیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وقوع 11 فقره تصادف در جاده های استان سمنان اظهار داشت: این تعداد سانحه طی روز گذشته و امروز در سطح جاده های مواصلاتی استان سمنان به وقوع پیوست.

وی با اشاره به وقوع هشت فقره تصادف به وقوع پیوسته طی روز گذشته گفت: این تعداد سوانح سه کشته و 19 مجروح به همراه داشته است.

فرمانده پلیس راه استان سمنان همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای صبح روز جمعه تا کنون سه فقره تصادف جرحی در سطح جاده های مواصلاتی استان سمنان به وقوع پیوست، ادامه داد: در پی این تصادفات و خوشبختانه کسی فوت نکرده است ولی سه نفر مجروح شده اند.

وی را بی توجهی به جلو، خستگی و خواب آلودگی رانندگان را مهمترین علت این سوانح بیان کرد.

رضوی خبیر اضافه کرد: از مسافران و رانندگان می خواهیم به هشدارهای پلیس راه توجه و دقت کافی داشته باشند و در صورت احساس خستگی و خواب آلودگی از انجام رانندگی پرهیز کننده که خدای نکرده شاهد بروز تصادفات این چنینی نباشیم.

فرمانده پلیس راه استان سمنان در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه تمام نیروهای این فرماندهی در سطح استان با تمام توان و امکانات آماده ارائه خدمات مناسب و مطلوب به رانندگان هستند گفت: پلیس راه نیز با متخلفان برخورد جدی خواهد کرد و هیچ گونه مماشاتی نخواهد داشت.

