رقابت هاي كشتي با چوخه نوروزي در بوژمهران نيشابور پايان يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان نيشابور از برگزاري اولين دوره رقابت هاي كشتي با چوخه نوروزي با حضور 17 تيم از استان هاي خراسان رضوي، تهران و سيستان و بلوچستان در روستاي بوژمهران اين شهرستان خبر داد.

محمد ابراهيم اميني گفت: اولين دوره رقابت هاي كشتي با چوخه نوروزي که ديروز 9 فرودين ماه با حضور 90 كشتي گير در قالب 17 تيم در گود چوخه روستاي بوژمهران نيشابوربرگزار شد با مشخص شدن نفرات برتر 4 وزن اين رقابت ها به پايان رسيد.

وي با اشاره به حضور 2 تيم تهران و چابهار در اين رقابت ها افزود: تيم هاي شهرستان هاي نيشابور، مشهد، چناران، قوچان، سرخس، فريمان، تربت جام، كلات، تايباد و روستاهاي حاجي آباد، باغشن، اردوغش، احمدآباد، باغرود و بوژمهران از شهرستان نيشابور نيز در اين رقابت ها حضور داشتند.

رييس اداره ورزش و جوانان شهرستان نيشابور با اشاره به استقبال فراوان از اولين دوره رقابت هاي كشتي با چوخه روستاي بوژمهران عنوان كرد: حدود 4 هزار نفر از اين مسابقات كه به صورت صبح و بعدازظهر برگزار شد ديدن كردند.

برگزاري همايش كوهپيمايي همزمان با روز 12 فروردين در خليل آباد

رئيس اداره ورزش و جوانان خليل آباد از برگزاري همايش كوهپيمايي همزمان با روز 12 فروردين ماه در اين شهرستان خبر داد.

حسن احمديان دهمياني گفت: همايش كوهپيمايي با هدف پاكسازي محيط زيست و كوهستان در ارتفاعات آبگرم معدني شهر خليل آباد برگزار

مي شود.

وي افزود: اين همايش به صورت عمومي و خانوادگي با حضور قشرهاي مختلف مردم شهرستان برگزار خواهد شد.

رئيس اداره ورزش و جوانان خليل آباد همچنين با اشاره به انجام مسابقات ميني فوتبال روستايي در اين شهرستان، اظهار داشت: اين رقابت ها طبق روال ایام نوروز هر سال با حضور 8 تيم در روستاي سعدالدين خليل آباد در حال برگزاری است

زائران حضرت رضا(ع) استقبال خوبي از پيست كارتينگ مشهد داشته اند

رئيس هيات موتورسواري و اتومبيل راني خراسان رضوي گفت: زائران حضرت رضا(ع) در ایام نوروز استقبال خوبي از پيست كارتينگ مجموعه ارشاد مشهد داشته اند.

رضا رمضاني اظهار داشت: برنامه هاي هيات موتورسواري و اتومبيل راني استان در تعطيلات نوروز امسال بر طبيعت گردي متمركز است.

وي افزود: كميته دو دیفرانسیل اين هيات در ايام نوروز برنامه هاي مختلف طبيعت گردي با موتور تريل در ارتفاعات اطراف شهر مشهد را برگزار مي كند.

رئيس هيات موتورسواري و اتومبيل راني خراسان رضوي با اشاره به اقدامات پيش بيني شده براي سال جديد، گفت: برگزاري تمرينات منظم موتورسواري و اتومبيل راني در مجموعه ورزشي ثامن الائمه(ع) مشهد و ديگرپيست هاي استان از جمله اين برنامه هاست.