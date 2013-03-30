حضور گسترده مردم در عرصه ها پشتوانه نظام بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعداز ظهر شنبه در جلسه ابلاغ بودجه شهرداری گرگان ادامه داد: چراکه حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای قدرت ما را به رخ نظام های سلطه می کشاند.
وی گفت: بعد از گذر مثبت و سلامت از این آزمون کشور آماده می شود که وارد حماسه دوم که همان حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است، بشود.
قناعت بیان کرد: در سال 91 در بخش های مانند زیرساخت ها، انرژی، سلول های بنیادی و دیگر حوزه ها کارهای فراوانی صورت گرفت و توفیقات فراوانی را داشتم اما در برخی بخش ها نیز ضعیف عمل شد که باعش گردید دشمن اندک توفیقاتی را برای خود رقم بزند.
وی گفت: در حماسه دوم باید به اقتصاد مقاومتی بپردازیم و شاه بیت آن اینست که اتکای بودجه سالانه کشور را به نفت کم کنیم که در سال های قبل استارت آن زده شد و امیدوارم در سال های آینده شاهد این امر باشیم که بخش اعظم بودجه ما از تولید منابع جدید و نو و شرکت های دانش بنیان تامین شود تا حماسه اقتصادی تحقق یابد.
وی افزود: در راهپیمایی 22 بهمن ماه شاهد بودیم که حضور گسترده مردم ادبیات و جمع بندی گروه 5+1 را تغییر داد و اگر در انتخابات نیز مردم همین گونه حضور داشته باشند قطعا این کشورها تحریم را کم خواهند کرد و مراودات ما با سایر کشورها بیشتر خواهد شد.
قناعت گفت: بنابراین همه باید تلاش کنیم تا انتخابات با حضور گسترده مردم و به صورت قانون مند و بر اساس قانون اساسی کشور که مترقی ترین، پیشرفته ترین و مردمی ترین قانون اساسی است برگزار شود.
وی گفت:در تمامی این سال ها انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اما در سال جدید انتخابات بسیار مهمی را پیش رو داریم چراکه رهبری واژه حماسه را برای این انتخابات به کار برده اند که نشان از اهمیت بالای آن دارد.
استاندار گلستان اضافه کرد: با توجه به شعار سال ما دو رخداد مهم را پیش رو داریم یک انتخابات و دیگری موضوع تحریم ها و چگونگی مبارزه با آن است که باید این دو کار مهم را به انجام برسانیم.
قناعت گفت: ما به گرگان به عنوان مرکز استان بودن و به جهت اینکه کانون تحرکات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اداری است توجه ویژه ای داریم.
وی گفت: در سال های اخیر میزان تعاملات بین شهرداری و شورا و دیگر دستگاه های اجرایی بسیار خوب بوده و هر چه میزان سطح تعاملات و روابط بین شورا و شهرداری و دستگاه های اجرایی بیشتر باشد شاهد پیشرفت های بیشتری در گرگان هستیم.
وی ادامه داد: فلسفه وجودی و وظیفه اصلی و مشترک شهرداری و شورا و دستگاه های مرتبط اینست که رفاه عمومی را افزایش داده و سطح امکانات رفاهی را برای شهروندان ارتقا دهند. بنابراین همه ما باید در زمان کار جدا از اختلافات فکری و خط سیاسی همانند یک ید واحد به کار بپردازیم تا به این هدف دست پیدا کنیم.
قناعت بیان کرد: شهرداری با تدوین برنامه چشم انداز گرگان 1404 کار بسیار خوبی را انجام داده است و ما نیز تا جایی که قانون اجازه می دهد در تحقق این امر مساعدت های لازم را خواهیم داشت.
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