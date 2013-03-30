حضور گسترده مردم در عرصه ها پشتوانه نظام بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعداز ظهر شنبه در جلسه ابلاغ بودجه شهرداری گرگان ادامه داد: چراکه حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای قدرت ما را به رخ نظام های سلطه می کشاند.

وی گفت: بعد از گذر مثبت و سلامت از این آزمون کشور آماده می شود که وارد حماسه دوم که همان حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است، بشود.

قناعت بیان کرد: در سال 91 در بخش های مانند زیرساخت ها، انرژی، سلول های بنیادی و دیگر حوزه ها کارهای فراوانی صورت گرفت و توفیقات فراوانی را داشتم اما در برخی بخش ها نیز ضعیف عمل شد که باعش گردید دشمن اندک توفیقاتی را برای خود رقم بزند.

وی گفت: در حماسه دوم باید به اقتصاد مقاومتی بپردازیم و شاه بیت آن اینست که اتکای بودجه سالانه کشور را به نفت کم کنیم که در سال های قبل استارت آن زده شد و امیدوارم در سال های آینده شاهد این امر باشیم که بخش اعظم بودجه ما از تولید منابع جدید و نو و شرکت های دانش بنیان تامین شود تا حماسه اقتصادی تحقق یابد.

وی افزود: در راهپیمایی 22 بهمن ماه شاهد بودیم که حضور گسترده مردم ادبیات و جمع بندی گروه 5+1 را تغییر داد و اگر در انتخابات نیز مردم همین گونه حضور داشته باشند قطعا این کشورها تحریم را کم خواهند کرد و مراودات ما با سایر کشورها بیشتر خواهد شد.

قناعت گفت: بنابراین همه باید تلاش کنیم تا انتخابات با حضور گسترده مردم و به صورت قانون مند و بر اساس قانون اساسی کشور که مترقی ترین، پیشرفته ترین و مردمی ترین قانون اساسی است برگزار شود.

وی گفت:در تمامی این سال ها انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اما در سال جدید انتخابات بسیار مهمی را پیش رو داریم چراکه رهبری واژه حماسه را برای این انتخابات به کار برده اند که نشان از اهمیت بالای آن دارد.

استاندار گلستان اضافه کرد: با توجه به شعار سال ما دو رخداد مهم را پیش رو داریم یک انتخابات و دیگری موضوع تحریم ها و چگونگی مبارزه با آن است که باید این دو کار مهم را به انجام برسانیم.