اداره شهرستان اسلامشهر با سیستم سنتی ممکن نیست

علیرضا علی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرداخت عوارض و مالیات در تمامی کشورهای دنیا مرسوم است و تنها منحصر به کشور ما نیست و با دریافت عوارض توسط شهرداری به اداره شهر کمک می شود و شهروندان با پرداخت به موقع عوارض و کمک به شهرداری در خدمات رسانی هر چه بهتر، ما را یاری می کنند.

این مسئول، جمعیت اسلامشهر را 397 هزار نفر دانست و عنوان کرد: اسلامشهر در مقایسه با شهرهای دیگر هفدمین شهر کشور است و اداره چنین شهر بزرگی با سیستمهای سنتی ممکن نیست.

وی افزود: در این زمینه باید درآمدهای پایدار شهری ایجاد شود که یکی از این درآمدهای مهم پایدار، بحث عوارض است و باید متناسب با خدماتی که به مردم ارائه می شود، عوارض اخذ شود.

علی میرزایی ادامه داد: اگر شهرداری درست خدمت کند می تواند موجب خشنودی مردم شود و یکی از نهادهای موثر و مهم نظام، شهرداری است و کسی که در شهرداری خدمت می کند باید بداند زیر ذره بین نگاه مردم است.

چهارمین منتخب شورای سوم به عنوان شهردار، پرداخت عوارض به شهرداری را نوعی هزینه برای ساخت و ساز و آبادانی شهر و برای مردم برشمرد و اظهار داشت: شهرداری خادم مردم است و در مقابل انتظار دارد مردم به خادم خود توجه و وظایفشان را تسهیل کند.