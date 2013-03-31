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۱۱ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۵۷

سعدالدین:

حماسه سیاسی با حضور حداکثری ملت در انتخابات رخ مي دهد

حماسه سیاسی با حضور حداکثری ملت در انتخابات رخ مي دهد

سمنان-خبرگزاري مهر: فرماندار شهرستان سمنان گفت: حماسه سیاسی با حضور حداکثری ملت با بصیرت ایران در انتخابات خرداد 92 رقم خواهد خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدين از ظهر شنبه در اولین جلسه ستاد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراي اسلامي شهر و روستا در محل فرمانداري سمنان با تاکید بر فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی در انتخابات خردادماه سالجاری، گفت: دشمن برای دلسرد کردن مردم از حضور در صحنه انتخابات، از روش‌های مختلفی استفاده خواهد كرد.

وي تصريح كرد: بی‌طرفی دست اندرکاران در اجرای انتخابات یک اصل مورد تاکید است و ما مکلف به اجرای قانون هستیم.

فرماندار شهرستان سمنان با تاكيد بر رهنمود هاي اخير مقام معظم رهبري و با توجه به هجمه تبليغات دشمنان نظام براي خدشه وارد كردن به انتخابات و ارائه سياه نمايي و ناكارامدي نظام ادامه داد: با تلاش و از خودگذشتگي در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادي همچون سنوات گذشته با انجام انتخاباتي سالم زمينه یأس و نااميدي دشمنان و خوشحالی مردم ولایتمدار ایران اسلامی را فراهم خواهيم كرد.

سعدالدین در خاتمه با اشاره به حساسیت و جايگاه سیاسی انتخابات ریاست جمهوری در نظام بین المللی و همچنین انتخابات محلی شوراها از آن به عنوان اركان مهم دموکراسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ياد كرد و گفت: ملت بزرگ و با بصیرت ایران اسلامی در نهایت با سرلوحه کار قرار دادن منویات مقام معظم رهبری درخرداد سال 92 حماسه سیاسی بزرگ دیگری را با حضور حداکثری در انتخابات رقم خواهند زد.

کد مطلب 2024299

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