حماسه سیاسی با حضور حداکثری ملت در انتخابات رخ مي دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدين از ظهر شنبه در اولین جلسه ستاد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراي اسلامي شهر و روستا در محل فرمانداري سمنان با تاکید بر فراهم کردن زمینه حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی در انتخابات خردادماه سالجاری، گفت: دشمن برای دلسرد کردن مردم از حضور در صحنه انتخابات، از روش‌های مختلفی استفاده خواهد كرد.

وي تصريح كرد: بی‌طرفی دست اندرکاران در اجرای انتخابات یک اصل مورد تاکید است و ما مکلف به اجرای قانون هستیم.

فرماندار شهرستان سمنان با تاكيد بر رهنمود هاي اخير مقام معظم رهبري و با توجه به هجمه تبليغات دشمنان نظام براي خدشه وارد كردن به انتخابات و ارائه سياه نمايي و ناكارامدي نظام ادامه داد: با تلاش و از خودگذشتگي در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادي همچون سنوات گذشته با انجام انتخاباتي سالم زمينه یأس و نااميدي دشمنان و خوشحالی مردم ولایتمدار ایران اسلامی را فراهم خواهيم كرد.

سعدالدین در خاتمه با اشاره به حساسیت و جايگاه سیاسی انتخابات ریاست جمهوری در نظام بین المللی و همچنین انتخابات محلی شوراها از آن به عنوان اركان مهم دموکراسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ياد كرد و گفت: ملت بزرگ و با بصیرت ایران اسلامی در نهایت با سرلوحه کار قرار دادن منویات مقام معظم رهبری درخرداد سال 92 حماسه سیاسی بزرگ دیگری را با حضور حداکثری در انتخابات رقم خواهند زد.