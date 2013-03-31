پذیرش و اسکان بیش از 90 هزار مسافر در مراکز اسکان آموزش و پرورش استان سمنان

محمد بنائیان سفید روز شنبه در جریان بازدید از مراکز اسکان مسافران نوروزی شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد مسافر را 18 هزار و 150 خانواده تشکیل داده است که از سوی ستادهای اسکان مسافران نوروزی آموزش و پرورش استان سمنان پذیرش و نسبت به اسکان آنان اقدام شد.

وی ضمن اشاره به رشد 15 درصدی آمار اسکان مسافران نوروزی نسبت به سال گذشته خاطر نشان ساخت: 253 مدرسه، یک هزار و 796 کلاس درس و 75 سوئیت به امر اسکان مسافران نوروزی مبادرت دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان افزود: با توجه به قرار گرفتن این استان در بین الحرمین شامل حرم و بارگاه ملکوتی علی ابن موسی الرضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) و ارتباط این استان با هشت استان کشور، موجب عبور مسافران نوروزی شده است.

بنائیان سفید در خاتمه گفت: علت افزایش مسافران نوروزی و استفاده از اماکن در نظر گرفته شده، رفع خستگی به جهت کویری بودن استان و اقامت یک شب در این استان است.