سنگ بنای سازندگی انقلاب، تشکیل نظام اسلامی بود

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه سالروز نخستین انتخابات کشور و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ملت دشمن شکن ایران در طول سالهای متمادی همواره با مشارکت و حضور در صحنه پایندی خود را به نظام اسلامی به گوش جهانیان رسانده اند.



وی با اشاره به دو انتخابات ملی و محلی پیش رو تصریح کرد: در انتخابات خرداد ماه سالجاری باز هم این ملت غیور با حضور حداکثری خود پای صندوق های رأی پیام مشارکت و تجدید پیمان شان با آرمان های نظام و انقلاب اسلامی را به سراسر دنیا مخابره می کنند.



معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز شکل گیری نخستین سنگ بنای انقلاب اسلامی را تشکیل نظام اسلامی در دوازدهم فروردین ماه سال 58 دانست و اظهار داشت: بنیانگذاری روز جمهوری اسلامی نخستین جرقه شکل گیری انقلاب بزرگ اسلامی بود.



وی افزود: از این رو به رسم هر سال، تاریخی ترین روز در ایران اسلامی را که همانا 12 فروردین ماه سال 58 است؛ در نخستین تجربه انتخابات کشور به جشن می نشینیم.

