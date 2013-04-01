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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۲۶

توسط تبليغات اسلامي/

جشنواره افسران تبليغي ولايت در خراسان رضوي برگزار مي شود

جشنواره افسران تبليغي ولايت در خراسان رضوي برگزار مي شود

مشهد - خبرگزاري مهر: مسئول امور فرهنگي تبليغات اسلامي خراسان رضوي از برگزاري جشنواره افسران تبليغي ولايت در استان خبر داد.

حجت الاسلام عباسعلي فاطمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: جشنواره افسران فرهنگي تبليغي ولايت در خراسان رضوي برگزار مي شود.

وي تاكيد كرد: در جشنواره افسران تبليغي ولايت 600 نفر از روحانيون مستقر و هجرت و پرسنل تبليغات اسلامي خراسان رضوي شركت خوهند داشت.

وي افزود: براي شركت در اين مسابقه مخاطبين مي توانند با مراجعه به سايت اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي در قسمت افسران تبليغي ولايت ثبت نام و مطالب تحليلي، معرفتي خود را ثبت كنند.

وي يادآور شد: فضا سازي، مديريت فضاي رواني در بين مخاطبين و ايجاد رقابت سالم و سازنده از اهداف اين جشنواره است.

حجت الاسلام فاطمي بيان كرد: برگزاري كارگاه هاي آموزشي به مخاطبين و تجليل از فعالان در دو دوره شش ماهه نيز انجام خواهد شد.

مسئول امور فرهنگي تبليغات اسلامي خراسان رضوي تاكيد كرد: فضاي مجازي فرصتي براي تبليغ و مقابله با تهاجم نرم دشمن است.

کد مطلب 2024468

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