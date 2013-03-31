24 هزار مسافر نوروزی از سوی شهرداری سنندج اسکان داده شدند

علی اشرف شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های شهرداری سنندج در راستای خدمت رسانی مناسب به مسافران و مهمانان نوروزی اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته در تعطیلات سال جاری بالغ بر 24 هزار مسافر نوروزی توسط شهرداری سنندج اسکان داده شده اند.

وی ادامه داد: شهرداری سنندج در سال جاری علاوه بر انجام وظایف مستمر خود به ویژه در بخش زیباسازی فضای شهری و همچنین انجام کارهای عمرانی برای تسهیل در تردد مردم و مسافران، اقدامات و برنامه ریزی های خوبی را در راستای اسکان و پذیرایی مناسب از مسافران نوروزی انجام داده است.

معاون خدمات شهری شهردار سنندج با اشاره به رشد 60 درصدی پذیرش و اسکان مسافران نوروزی از سوی شهرداری در سال جاری عنوان کرد: با توجه به ایجاد تمهیدات لازم انتظار می رود که شمار مسافران نوروزی اسکان داده شده از سوی شهرداری تا پایان ایام تعطیلات در مقایسه با سال قبل دو برابر شود.

وی همچنین به استقرار 220 تخته چادر برای اسکان مسافران نوروزی اشاره کرد و افزود: در کنار این مهم دو پارک ملت و نشاط با تجهیز امکانان و تامین نیازهای اولیه برای اسکان و پذیرایی از مسافران نوروزی در شهرستان سنندج تدارک دیده شده بود که تا امروز با استقبال خوبی مواجه شده است.

شیرزادی در پایان ضمن آمادگی برای ادامه خدمت رسانی به مسافران نورزی در آخرین روز تعطیلات گفت: شهرداری سنندج در کنار این اقدامات همچنین در دو نقطه مختلف شهر دو سفره هفت سین نیز به نمایش گذاشت و به صورت ویژه در امر زیباسازی شهر و همچنین خدمت رسانی به مردم به ویژه مسافران نوروزی نیز آمادگی لازم را دارد.