مدیران مازنی نسبت به رفع مشکلات زیرساختی روستاهای استان تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر یکشنبه در حاشیه بررسی مسائل بخش یانه سر هزارجریب بهشهر در روستای یخکش این شهرستان، هدف از این سفر را بازدید، بررسی و ساماندهی برخی از محوری ترین مسایل و پاسخ گویی به مهم ترین نیازهای این منطقه دانست.

وی، حل مشكلات زیرساختی و عمرانی روستاها و عرصه های کوهستانی را دغدغه محوری مدیریت استان دانست و گفت: هدف از سفرهای مدیران استانی به عرصه های روستایی و کوهستانی، تامین زیر ساخت های عمرانی، توان مند سازی مردم روستاها و ایجاد و توسعه اشتغال در این مناطق به منظور ماندگار نمودن جمعیت در این عرصه ها است.

طاهایی بیان داشت: امروز موضوعات مهمی از جمله مسایل مربوط به راه، آب شرب و طرح هادی روستایی، بهسازی مسیرهای رانشی، اصلاح شبکه برق، حل مشکلات راه اندازی یک واحد تولیدی، مطالعه طرح تغییر الگوی کشت منطقه، بهسازی مزار شهدا و ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی مورد بررسی و تصمیم سازی قرار گرفت که یقینا به تحقق محورهای یادشده در منطقه کمک خواهد کرد.

استاندار مازندران، بهسازی راهها را مهم ترین نیاز منطقه دانست و ابراز داشت: اجرای طرح تغییر الگوی کشت و راه اندازی واحدهای تولیدی به توسعه اشتغال، افزایش درآمد و ماندگاری جمعیت منجر خواهد شد.

وی، به اجرای طرح های مهر ماندگار در مازندران اشاره کرد و افزود: برای پروژه استانی ملی شده ی سد گلورد که با دستور دکتر احمدی نژاد، رییس جمهور عزیز در فهرست طرح های مهر ماندگار قرار گرفت، 67 میلیارد تومان با تخصیص 100 درصد اختصاص داده شده است.

استاندار مازندران ادامه داد: طی دولت نهم و دهم 118 هزار واحد مسکونی در مازندران مقاوم سازی شد.

وی با اشاره به شهدای والامقام منطقه هزار جریب گفت: باید با اقتدا به شهدا در راستای عمران و آبادانی مناطق کمتر توسعه یافته اهتمام شود.

روستای محروم یخکش در فاصله 70 کیلومتری شهرستان بهشهر واقع شده است.