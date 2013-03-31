گورستانی مربوط به عصر آهن در شهرستان طارم کشف شد

مسعود بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه گروهی از باستانشناسان با سفر به شهرستان طارم و انجام حفاری، موفق به کشف آثاری از دوره مربوط به عصر آهن شدند، افزود: این حفاریها از مدتها قبل توسط کارشناسان میراثفرهنگی شناسایی شده و به توجه به پیشبینیها و گمانهزنیهای صورت گرفته کشف مذکور مربوط به دوره عصر آهن باز می شود.
وی با تأکید بر اینکه یافتههای اخیر باستانشناسی و گورهای کشف شده، صحت و سقم این پیشبینیها را تأیید میکند، ادامه داد: خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفت چرا که این کشفیات به منزله شناسنامهای برای استان زنجان است که هویت این منطقه را برای جهانیان بازگو میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان افزود: کاوشها در این منطقه ادامه خواهد داشت تا اطلاعات بیشتری در این زمینه حاصل شود.
زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان گفت: گورستانی مربوط به عصر آهن در منطقه "جیرانتپه" روستای "جزلاندشت" شهرستان طارم کشف شد.
مسعود بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه گروهی از باستانشناسان با سفر به شهرستان طارم و انجام حفاری، موفق به کشف آثاری از دوره مربوط به عصر آهن شدند، افزود: این حفاریها از مدتها قبل توسط کارشناسان میراثفرهنگی شناسایی شده و به توجه به پیشبینیها و گمانهزنیهای صورت گرفته کشف مذکور مربوط به دوره عصر آهن باز می شود.
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