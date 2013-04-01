توجه به صنایع دستی ارز آوری را به دنبال دارد/ توسعه صنعت دست نیازمند فرهنگسازی

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی بعدازظهر یکشنبه در نشستی خبری اظهار کرد: نوسانان ارزی و افزایش نرخ دلار بر حوزه صنایع دستی اثری ندارد بنابراین توجه به صنایع دستی ارز آوری را به دنبال دارد و به لحاظ اقتصادی می تواند سودآور باشد.

وی افزود: یکی از خصوصیات صنایع دستی وجود مواد اولیه در حوزه جغرافیایی است که این امر ارزآوری قابل توجهی را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه صنعت دست نیازمند فرهنگسازی است، ادامه داد: به منظور فرهنگسازی و کاربردی کردن صنایع دستی باید برنامه‌های پایه ای برای اقشار مختلف به ویژه دانش‌آموزان تدوین کرد.

وی یادآور شد: هم اکنون بسیاری از نهادها و سازمان ها اقدام به آموزش این صنعت گرانقدر و فرهنگسازی این هنر اصیل کرده اند زیرا امروز همگان دریافته اند که صنایع دستی می تواند شکوفایی اقتصادی و هنری را برای کشور در پی داشته باشد.

وی بیان کرد: در صنایع دستی قدمت، معنویت و روح ایرانی دمیده شده وهریک از نقوش نگاشته شده در آثار بیانگر حالات هنرمند مربوطه است.

وی سپس از بازدید بیش از 21 میلیون نفر از سایت موزه‌های کشور خبر داد و افزود: در سال گذشته 21 میلیون نفر از سایت موزه‌های کشور بازدید کردند.