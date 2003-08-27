مراسم بزرگداشت شهيد ابوشنب از سوي دفتر حماس در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر، اين مراسم باحضور شخصيتهاي سياسي داخلي و خارجي از جمله سفراي فلسطين ، امارات ، لبنان ، سوريه و كاردارهاي سفارت مغرب ، ليبي ، يمن و سودان ، مشاور بين الملل وزير ارشاد و خانم زهرا مصطفوي دختر حضرت امام "ره" و برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.

اسماعيل ابوشنب از رهبران مبارز جنبش حماس هفته گذشته در جريان حمله تروريستي رژيم صهيونيستي در غزه به شهادت رسيد.

ابواسامه عبد المعطي جانشين نماينده حماس در تهران در سخناني تصريح كرد ، رژيم صهيونيستي جز به تسليم و سازش ملت فلسطين به چيزي ديگر راضي نخواهد شد.

ابواسامه گفت : هدف صهيونيست ها ايجاد جنگ داخلي در فلسطين است ، و ما هرگز وارد جنگ داخلي و برادر كشي نخواهيم شد .

وي تاكيد كرد : شهيد ابوشنب و ديگر شهداي فلسطين تمام هم وغمشان وحدت كلمه و اتحاد در ميان ملت و گروههاي فلسطين درمقابل توطئه هاي صهيونيستهاي غاصب بود.

ابواسامه با اشاره به آتش بس ناتمامي كه رژيم صهيونيستي عامل شكست آن شد ، گفت : ما تنها به خاطر نشان دادن حسن نيت خود به جهانيان و حمايت از وحدت داخلي و افشاي ماهيت رژيم صهيونيستي ، با آتش بس مشروط موافقت كرديم ، اما رژيم صيهونيستي از همان روزهاي اول آتش بس همچنان به تجاوزات خود عليه ملت فلسطين ادامه داد و در نهايت باعث شكست آن شد.

وي گفت ، حماس وجهاد و ديگر گروههاي جهادي هرگز تحت فشار و تهديدهاي آمريكا وصهيونيستها با آتش بس موافقت نكردند و اين نشانه ضعف ما نبود .

عضو جنبش حماس در ادامه در مورد نقشه راه گفت : تسليم كامل ملت فلسطين ، يك دولت بدون حاكميت، بدون مرز، بدون سيطره بر منابع آب و بدون قدس ، اين صلحي است كه شارون براي فلسطينيان مي خواهد .

ابو اسامه در ادامه ، خواستار حمايت همه جانبه جهان اسلام ، اتحاديه عرب وسازمان كنفرانس اسلامي از مقاومت مشروع ملت مظلوم فلسطين شد و از مواضع شجاعانه ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران و رهبري آن و نيز مواضع سوريه و لبنان در حمايت از ملت فلسطين قدرداني كرد.

وي گفت : متاسفانه برادران ما در ايران و سوريه به خاطر حمايت از ملت فلسطين تحت فشارها وتهديدهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي قرار دارند ولي هرگز تحت اين فشارها از مواضع اضولي خود عقب نشيني نكردند.

صلاح زواوي سفير فلسطين نيز در اين مراسم ضمن تجليل از مقام شهيد ابوشنب و ديگر شهداي فلسطين تصريح كرد هيچ كس نمي تواند سلاح مقاومت را از ملت فلسطين بگيرد .

مشروح سخنان سفير فلسطين و مصاحبه خبرنگار مهر با نماينده حماس و سفير ايران در سوريه فردا پنجشنبه منتشر خواهد شد.

