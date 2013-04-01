توجه امام خميني(ره) به مذهب موجب راي آري مردم به جمهوري اسلامي شد

حجت الاسلام محسن غرويان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبريك فرا رسيدن سال جديد و روز دوازدهم فروردين ماه به تشريح علت موفقيت امام خميني(ره) و راي آري مردم به جمهوري اسلامي در سال 1358 پرداخت و عنوان كرد: در بين گروه‌هاي مختلفي كه قبل از پيروزي انقلاب فعاليت مي‌كردند، مذهبيون به رهبري امام خميني(ره) توانستند اكثريت را همراه كرده و انقلاب را به پيروزي نهايي برسانند.

وي ادامه داد: علت موفقيت امام خميني(ره) توجه ايشان به عنصر دين و مذهب و به عنوان مهمترين عنصر در حركت مردم بود.

اعتدال از عوامل موفقيت امام راحل بود

عضو هيئت علمي جامعه المصطفي در ادامه با بيان اينكه مي‌توان نكته ديگر موفقيت بنيانگذار جمهوري اسلامي را اعتدال ايشان عنوان كرد، ابراز داشت: حركت امام به گونه‌اي بود كه گروهك‌هايي كه معتقد به اسلام و انقلاب بودند بتوانند در حركت انقلاب آن را همراهي كنند و همين اعتدال باعث شد افراطيون غرب زده و غرب گرا و افراطيون مرتجع كنار بروند و اكثريت مردم به دنبال امام خميني(ره) حركت كنند.

وي نكته ديگر در موفقيت امام راحل را محبت و نگاه پدرانه ايشان به ملت عنوان كرد و ابراز داشت: امام بر اساس منطق و استدلال و به دور از خشونت بود كه اين نيز در كنار ساير عوامل موجبات موفقيت و راي آري مردم به جمهوري اسلامي را فراهم كرد.

بايد شرايط حضور گسترده مردم در انتخابات رياست جهوري فراهم شود

حجت الاسلام غرويان با تاكيد بر اينكه بايد شرايط حضور گسترده مردم در انتخابات مانند انتخابات 12 فرورين 1358 فراهم شود، ابراز داشت: شرايط را بايد به گونه‌اي فراهم كرد كه افراد و گروه‌هايي كه اصل نظام و انقلاب را قبول دارند بتوانند در انتخابات شركت كنند تا از اين طريق شرايط نيز براي حضور گستره و پرشور مردم در انتخابات رياست جمهوري فراهم شود.