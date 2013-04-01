  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۳۸

مسابقات والیبال جام شهدای آهنگرمحله گرگان پایان یافت

مسابقات والیبال جام شهدای آهنگرمحله گرگان پایان یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مسابقات والیبال جام شهدای آهنگرمحله گرگان با قهرمانی تیم این روستا پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که عصر یکشنبه در سالن ورزشی روستای آهنگرمحله پایان یافت بیش از 20 تیم شرکت داشتند.

در این مسابقات 40 بازی برگزار و سرانجام تیم والیبال شهدای آهنگرمحله قهرمان این مسابقات شد و تیمهای اسپهبدان اسبو محله و نودیجه دوم و سوم شدند.
 
تیم والیبال کفشگیری گرگان نیز کاپ اخلاق این مسابقات را از آن خود کرد.
 
این مسابقات با همکاری، شورا، دهیاری روستای آهنگر محله و ... برگزار شد و در مراسم فینال این جام مسئولان شهری از جمله حجت الاسلام طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس، حیدرعلی احمدی فرماندار گرگان، رئیس هیئت والیبال و ... حضور داشتند.
کد مطلب 2024711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها