مسابقات والیبال جام شهدای آهنگرمحله گرگان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که عصر یکشنبه در سالن ورزشی روستای آهنگرمحله پایان یافت بیش از 20 تیم شرکت داشتند.

در این مسابقات 40 بازی برگزار و سرانجام تیم والیبال شهدای آهنگرمحله قهرمان این مسابقات شد و تیمهای اسپهبدان اسبو محله و نودیجه دوم و سوم شدند.

تیم والیبال کفشگیری گرگان نیز کاپ اخلاق این مسابقات را از آن خود کرد.

این مسابقات با همکاری، شورا، دهیاری روستای آهنگر محله و ... برگزار شد و در مراسم فینال این جام مسئولان شهری از جمله حجت الاسلام طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس، حیدرعلی احمدی فرماندار گرگان، رئیس هیئت والیبال و ... حضور داشتند.