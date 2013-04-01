به گزارش خبرگزاري مهر، عزيزالله سيفي در اين پيام با بيان اينكه تشكيل نظام جمهوري اسلامي نشانه اراده يك ملت براي رسيدن به استقلال و آزادي بوده است، اظهار داشت: يكي از مهمترين بركات نظام مقدس جمهوري اسلامي، زنده نگه داشتن اميد در دل محرومان و مستضعفان بوده است كه در طول سالهاي متمادي متحمل رنج و درد بودهاند.
وي با اشاره به اينكه 12 فروردين روز تحقق آرمانهاي بلند مردم قهرمان ايران اسلامي است، بيان كرد: مردم در روز 12 فروردين در يك همه پرسي تاريخي با رأي قاطع 98.2 درصدي، آرمانهاي شهيدان را در راه استقرار نظام جمهوري اسلامي محقق كردند.
وي با تأكيد بر اينكه شعار اصلی مردم در طول مبارزات خود عليه رژيم پهلوي، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود، افزود: شعارهاي مردم در دوران انقلاب، زمينهساز برقراري حكومتي بود كه عدالت اسلامي يكي از اهداف والاي آن است.
سيفي اظهار داشت: امروز با گذشت 34 سال از عمر با بركت انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي توانسته در مسير توسعه و پيشرفت، گامهاي اساسي برداشته و با رهبريهاي داهيانه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، نقشههاي شوم دشمنان را بياثر سازد.
نظر شما