خلق حماسه سیاسی ملت ایران در خرداد ماه/ عدالت، پیشرفت و رفاه نسبی محقق شود

محمود زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری امسال به نام حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی اظهار داشت: انتخابات باید پرشور و حماسی باشد تا دشمنان را ناامید کرده و بار دیگر پایداری ملت را بر سر آرمان ‌های نظام و انقلاب به اثبات برساند.

وی ادامه داد: دشمن می‌ خواهد از راهی اختلاف و چالش ایجاد کند و فتنه دیگری رقم بزند اما مردم با درایت، بصیرت، هوشیاری، انسجام و وحدت دشمنان را مایوس خواهند کرد.

وی مشارکت در انتخابات را حماسه سیاسی خواند و افزود: عمل به دستورات مقام معظم رهبری در هر شرایطی لازم و واجب است و همه مسئولان و مردم باید در این مسیر اهتمام ورزند و حماسه ای به یاد ماندنی خلق کنند.

زارع در رابطه با وظیفه مسئولین در قبال مردم بیان داشت: حضور در انتخابات وظیفه مردم است اما مسئولان نیز وظایفی را در قبال مردم بر عهده دارند.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری اشراف کاملی بر وضعیت کشور دارند و همواره بر لزوم توجه مسئولان به معیشت مردم تاکید داشتند.

مسئول معاونت سیاسی سپاه الغدیر یزد اضافه کرد: مسئولین نظام باید همه توان خود را بکار گیرند تا خواسته های بحق مردم که همان عدالت، پیشرفت و رفاه نسبی است محقق شود.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری تصریح کرد: بنا به سفارش مقام معظم رهبری مسئولان باید تلاش کنند تا کمترین شائبه ای برای تفرقه افکنی دشمنان اسلام ایجاد نشود.

این مسئول با اشاره به در پیش بودن دوازدهم فروردین گفت: دوازدهم فروردین روز تجلی اراده ملی با تکیه بر مردم سالاری دینی و تحقق نظام جمهوری اسلامی است.

وی بیان داشت: بزرگترین دستاورد ملت ایران که همان استقلال، آزادی و کوتاه کردن دست اجانب از مقدرات ملت ایران و حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و حرکت در مسیر عدالت و پیشرفت واقعی است در این روز رقم خورد.

زارع عنوان کرد: 34 سال از انقلاب را با وجود تحریم ها و فشارها با موفقیت پشت سر گذاشتیم از این رو ضرورت دارد مسئولان اهتمام بیشتری نسبت به مردم و تحقق فرامین رهبری داشته باشند.