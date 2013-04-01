به گزارش خبرنگار مهر، سال‌های اخیر همواره شاهد اعلام آماری مبنی بر افزایش تعداد مسافران نوروزی در نقاط مختلف کشور بوده‌ایم و استان بوشهر نیز از جمله استان‌هایی است که از این حیث از رشد بالایی برخوردار بوده و بر اساس آمار هر ساله تعداد مسافران نوروزی افزایش یافته است.

یکی از مهمترین عواملی که در افزایش میزان حضور مسافران نوروزی در استان بوشهر تاثیر گذار بوده‌ است، آب و هوای استان بوشهر است که در فصل نوروز از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است.

برخورداری از سواحل طولانی در شهرهای مختلف استان، آب و هوای مطبوع و بهاری و وجود بازارهای خرید در شهرهای ساحلی از جمله عواملی است که زمینه جذب گردشگران و مسافران نوروزی را در این فصل فراهم می‌آورد.

نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد، توسعه زیرساخت‌های گردشگری به‌ویژه ایجاد رستوران‌ها، هتل‌ها و مهمانپذیرهای استاندارد برای استفاده مسافران نوروزی است که بی‌شک می‌تواند در ماندگاری و افزایش حضور مسافران نوروزی نقشی بسیار مهم و تاثیرگذار داشته باشد.

لزوم ایجاد هتل‌های مناسب در شهرهای مختلف استان بوشهر

احمدرضا معارفی از مسافران نوروزی اهل یاسوج است که به شهرهای گناوه و دیلم و بوشهر در استان بوشهر سفر کرده است. وی اظهار داشت: آب و هوای استان بوشهر و سواحل ماسه‌ای بسیار زیبای شهرهای گناوه و دیلم و بوشهر از مهمترین دلایل من برای حضور در استان بوشهر است.

معارفی از عدم وجود کمپینگ‌های ثابت و مناسب در شهرهای دیلم و گناوه انتقاد کرد و افزود: متاسفانه به دلیل عدم وجود هتل مناسب در این دو شهر برای اقامت، ناچار بودیم شب را در چادر مسافرتی خود سپری کنیم.

وی ادامه داد: هر چند فرصت‌های بسیار خوبی برای مسافران نوروزی در این استان فراهم است ولی عدم توجه به نیازهای مسافران نوروزی باعث می‌شود تا مسافرانی مانند ما در سال‌های آینده به این استان سفر نکنیم.

عبدالله واثق عباسی نیز از مسافران اهل سیستان و بلوچستان است که از تنگستان و دشتستان استان بوشهر دیدن کرده است. وی گفت: متاسفانه در این دو شهرستان محل مناسبی برای اقامت یافت نکردیم و به ناچار و بر خلاف میل باطنی خود به منزل یکی از آشنایان بسیار دور خود رفتیم.

وی ادامه داد: این مشکل تنها به استان بوشهر مربوط نمی‌شود و در بسیاری از نقاط کشور که حضور یافته‌ایم با این مشکلات مواجه بوده‌ایم که لازم است توجه بیشتری به این امر مهم صورت بگیرد.

تاکید استاندار بوشهر بر لزوم ایجاد کمپینگ‌های دائمی در بوشهر

استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ایجاد زمینه مناسب برای حضور مسافران نوروزی در استان بوشهر، اظهار داشت: درخت‌کاری و توسعه فضای سبز در سواحل بوشهر از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از سواحل را ایجاد کند.

فریدون حسنوند در ادامه از تخصيص اعتبار براي خريد واحدهای مسکونی در بافت قدیم در خط ساحلي بوشهر و واگذاري آن به شهرداري برای ايجاد مراكز تفريحي و فرهنگي خبر داد.

وی افزود: برای بهره مندی بیشتر مردم از ساحل زیبای خلیج فارس می‌توان طرح‌های جدید اشتغال‌زا از جمله ایجاد کمپینگ دائمی گردشگران با امکانات رفاهی لازم اجرا کرد که این موضوع در دستور کار قرار دارد.

استاندار بوشهر بر لزوم برنامه‌ریزی برای احداث کمپینگ‌های بزرگ دائمی و با امکانات در شهرهایی که پذیرای جمعیت زیاد مسافر و گردشگر نوروزی هستند، تاکید کرد و ادامه داد: این کمپینگ‌ها باید دارای امکانات متنوع باشند تا بتوان خدمت‌رسانی بهتر و شایسته‌ای برای هزاران نفر از هموطنان در ایام تعطیلات نوروز آینده ارائه شود.

وی گفت: در این کمپینگ‌ها باید مکان‌های لازم برای دستگاه‌های خدمات‌رسان و نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج در نظر گرفته شود.

حسنوند اضافه کرد: بندر گناوه در اولویت این کمپینگ‌ها قرار دارد و قرار شد مقدمات احداث این مجموعه در دو نقطه ساحلی این بندر در اردیبهشت سال جاری آغاز شود.

افزایش 25 درصدی مسافران نوروزی در دیلم

فرماندار دیلم با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای میزبانی از مسافران نوروزی گفت: با کمک دستگاه‌های اجرایی دیلم تمام تلاش خود را برای ایجاد فضایی آرام و مفرح برای مسافران نوروزی انجام دادیم و امیدواریم از سفر به دیلم رضایت داشته باشند.

اسماعیل کاظمی با اشاره به افزایش 25 درصدی مسافران نوروزی در سال جاری، اظهار داشت: ساحل دیلم و امام حسن و پارک‌های ساحلی میزبان بیشترین مسافران نوروزی بودند و امکانات اولیه برای مسافران در نظر گرفته بودیم.

وی تصریح کرد: علاوه بر پنج کمپ نوروزی، 500 چادر هم برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته بودیم ضمن اینکه مدارس و مهمانسراهای ادارات نیز مسافران نوروزی را در خود جای داده بودند.

کاظمی ساحل زیبای دریا، پارک جنگلی عامری، ساحل بندر امام حسن، قلعه حصار، دشت لیراوی و مهم‌تر از همه بازار عرضه لوازم خارجی را از جمله نقاطی دانست که گردشگران بیشتر از آن دیدن می‌کنند.

اسکان دو میلیون نفر مسافر نوروزی در شهر بوشهر

شهردار بوشهر نیز از افزایش تعداد مسافران نوروزی در شهر بوشهر خبر داد و بیان داشت: در 13 روز گذشته دو میلیون و 100 هزار مسافر نوروزی در شهر بوشهر اسکان یافته‌اند که این گردشگران علاوه بر هتل‌ها و میهمان پذیرها و مدارس در دو کمپ اسکان یافته‌اند که خدمات مطلوبی به آنان ارائه می‌شود.

سعید راستی ادامه داد: ایجاد نمازخانه، غرفه‌های عرضه مواد غذایی، سرویس‌های بهداشتی، حمام، استقرار درمانگاه سیار، وجود اورژانس و محل شارژ موبایل در محل اسکان مسافران نوروزی از جمله اقدامات انجام شده برای میزبانی از مسافران نوروزی بوده است.

وی تصریح کرد: بیش از 400 تخته چادر گروهی در پارک شغاب و لیان برای مسافران مهیا شده و علاوه بر این چادرهای مسافران نیز در این مکان‌ها نصب شده که خدمات رفاهی فراهم شده به صورت رایگان عرضه می‌شود.

شهردار بوشهر با بیان اینکه پارک‌های ساحلی شهر بوشهر، فرصت مناسبی برای بهره بردن از زیبایی‌های کم‌نظیر خلیج فارس مهیا کرده، افزود: استفاده از جت اسکی و قایق‌های مجاز موتوری و ایمن‌سازی ساحل با استفاده از گروه‌های مجرب نجات غریق امکان بهره‌گیری مناسب از زیبایی‌های دریای جنوب را فراهم ساخته است.

راستی با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری و مکان‌های تاریخی در شهر بوشهر تصریح کرد: برای آشنایی بیشتر مسافران نوروزی با پیشینه و ظرفیت‌های بالای تاریخی و فرهنگی شهر بوشهر تورهای بوشهرگردی برای حرکت مسافران از دماغه شمالی و بافت قدیم تا نیروگاه اتمی راه‌اندازی شده است.

برپایی 8000 چادر گروهی و 4000 کلاس درس برای مسافران نوروزی

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر نیز با اشاره به افزایش 45 درصدی گشت‌های دریایی در نوروز، اظهار داشت: گشت‌های دریایی با استفاده از اتوبوس‌های دریایی، لنج‌های سنتی، قایق‌های صیادی و همچنین جت اسکی در سواحل و بنادر استان بوشهر انجام می‌شود.

الیاس کیامرزی با اشاره به استفاده روزانه 30 هزار نفر از گشت‌های دریایی در استان بوشهر، ادامه داد:علاوه بر آن بیش از 500 هزار نفر از دیگر تفریحات دریایی استان بوشهر بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه ماندگاری مسافران در استان بوشهر افزایش یافته است، افزود: زیرساخت‌های لازم شامل اسکان مسافران، فراهم کردن تجهیزات رفاهی و تفریحی، ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی، برپایی جشنواره‌های گوناگون در تعطیلات نوروز امسال فراهم شده است که مدت ماندگاری مسافران در استان را افزایش داده است.

کیامرزی با بیان اینکه چهار هزار تخت در هتل، هتل آپارتمان، متل و مهمانپذیرها جوابگوی مسافران نوروزی نیست، افزود: برای رفاه حال مسافران هشت هزار تخته چادرگروهی در 30 کمپ و چهار هزار کلاس درس با امکانات لازم شامل نمازخانه، سرویس بهداشتی، مراکز درمانی ثابت و سیار، و آبرسانی سیار ایجاد شده است که موجبات رضایت مسافران را فراهم کرده است.

افزایش 20 درصدی ورود خودرو به بوشهر در ایام نوروز

بر اساس گفته‌های مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان بوشهر، میزان خودروهای ورودی به شهر بوشهر در 13 روز گذشته بیش از 283 هزار خودرو بوده که 20 درصد به نسبت سال گذشته افزایش داشته است.

حمیدرضا علم در ادامه با اشاره به تردد بیش از 151 هزار خودرو از محور کنگان - عسلویه، اظهار داشت: این محور پس از محور بوشهر پرترددترین محور استان بوده است.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر تلفات جاده به نسبت سال گذشته، خاطرنشان ساخت: سال گذشته 17 مورد تلفات جاده‌ای در استان بوشهر داشتیم که در سال جاری تعداد تلفات 9 نفر بوده است.

در کنار فرصت‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوب استان بوشهر برای جذب و ماندگاری مسافران نوروزی، می‌طلبد که مسئولان با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و با کیفیت برای جذب گردشگران اقدام کنند و این اقدامات نیز باید از همین امروز آغاز شود تا نتیجه آن فرصت‌های مناسب گردشگری در سال آینده باشد.

همواره شاهدیم که در ایام نوروز صحبت‌هایی در زمینه ایجاد زیرساخت‌های گردشگری صورت می‌گیرد ولی این وعده‌ها تا نوروز بعد بدون اقدام عملی چندانی باقی می‌ماند که امیدواریم امسال شاهد عملی شدن این وعده ها باشیم.

خبرنگار: سعید رضایی

